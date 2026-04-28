Borsa İstanbul'da 19 hisse katılım endeksinden çıkarıldı

Borsa İstanbul, BIST Katılım Endeksleri'ne yönelik değişiklikleri açıkladı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada BIST Katılım Tüm, BIST Katılım 100, BIST Katılım 50, BIST Katılım 30, BIST Katılım Sürdürülebilirlik ve BIST Katılım Temettü endekslerinde 1 Mayıs 2026 - 30 Eylül 2026 döneminde geçerli olacak şekilde düzenlemeye gidildiği ifade edildi.

Düzenleme kapsamında 19 şirket BIST Katılım Tüm Endeksi'nden çıkarılırken 27 şirket yeni dönemde endekse dahil edildi.