Brent petrol 69,10 dolar

Dün 70,28 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 69,38 dolardan tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.33 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,4 azalışla 69,10 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 64,59 dolardan işlem gördü.

Fiyatlardaki sınırlı düşüşte, ABD ile İran arasındaki ilişkilerin seyrine yönelik belirsizlikler etkili oldu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile Umman'da yürütülen dolaylı müzakereleri ele aldığı bildirildi.

Erakçi, İran ile ABD arasında Umman'da gerçekleştirilen temasları "iyi bir başlangıç" olarak nitelendirirken, Washington yönetiminin niyet ve hedeflerine ilişkin güvensizliğin giderilmesi gerektiğini ifade etti. Bu açıklamalar, arz kesintisine ilişkin kaygıları azaltarak fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu.

Buna karşın, İran Devrim Muhafızları Ordusu Siyasi İşlerden Sorumlu Komutan Yardımcısı Vekili Aziz Gazenferi, ABD'nin Umman'daki görüşmeler öncesinde İran'a 4 şart sunduğunu ve bu şartların kabul edilmemesi halinde saldırı tehdidinde bulunduğunu öne sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump da Axios'a verdiği röportajda, müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlanması ihtimaline karşı bölgeye ikinci bir uçak gemisi saldırı grubu gönderilmesini değerlendirdiğini belirtti. Trump, "Ya bir anlaşma yapacağız ya da geçen seferki gibi çok sert bir önlem almak zorunda kalacağız." ifadesini kullanarak, ikinci tur görüşmelerin gelecek hafta yapılmasını beklediğini kaydetti.

ABD ve İranlı yetkililer 6 Şubat'ta Umman'da bir araya gelmiş, görüşmelerin yapıcı geçtiği açıklanmıştı. Ancak diplomatik temaslara rağmen taraflar arasındaki gerilimin sürmesi, yatırımcıların temkinli hareket etmesine neden olarak petrol fiyatlarında sınırlı da olsa aşağı yönlü baskı oluşturdu.

Öte yandan, Çin'de Ay Yeni Yılı tatili öncesinde artması beklenen seyahat ve akaryakıt talebine ilişkin beklentiler fiyatlardaki düşüşü sınırladı.

Çin'de açıklanan makroekonomik veriler ise ekonomide zayıf görünümün sürdüğüne işaret etti. Ocak ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda yüzde 0,2 artarak beklentilerin altında kalırken, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yüzde 1,4 geriledi.

Uzmanlar, verilerin deflasyonist baskıların devam ettiğini gösterdiğini ve bunun petrol talebine ilişkin endişeleri artırarak fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı yarattığını ifade ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 71,23 doların direnç, 62,34 doların destek olarak izlenebileceği ifade ediliyor.