CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Brent petrolde belirsizlik endişesi yaşanıyor

Brent petrolde belirsizlik endişesi yaşanıyor

Petrol fiyatlarındaki düşüşte, ABD ile Çin arasındaki ticaret politikalarına ilişkin belirsizlik etkili olurken Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 62,73 dolardan alıcı buluyor.

Oluşturma Tarihi 14 Ekim 2025 09:57

Dün 63,71 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 63,18 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.37 itibarıyla yüzde 0,71 azalarak 62,73 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü ham petrolün varili 58,77 dolardan işlem gördü.

Fiyatlardaki düşüşte, ABD ile Çin arasındaki ticaret politikalarına ilişkin belirsizlik etkili oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta nadir toprak elementlerinin ihracatına kısıtlama getiren Çin'i tarife artışıyla tehdit etmiş, ardından 1 Kasım itibarıyla ABD'nin Çin'e şu anda ödediği tarifeye ek olarak yüzde 100 gümrük vergisi uygulayacağını duyurmuştu. Trump, daha sonra Çin konusunda endişelenilmemesi gerektiğini ve her şeyin yoluna gireceğini belirtmişti.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance de Çin "makul davranmaya istekli" olursa ABD'nin müzakereye hazır olduğunu ancak aksi takdirde ABD'nin "çok daha fazla kozu" olduğunu ifade etmişti.

ABD'li yetkililerden gelen ılımlı açıklamalara rağmen iki büyük ekonomi arasındaki ticaret görüşmelerinin seyrine ilişkin belirsizlik talep endişelerini desteklemeye devam ediyor.

Ayrıca, Orta Doğu'da jeopolitik risklerin azalması da fiyatlardaki aşağı yönlü seyri destekliyor. Dün Mısır'da çok sayıda liderin katılımıyla Gazze'de varılan ateşkes mutabakatına ilişkin olarak Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi gerçekleştirildi.

Öte yandan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) dün yayımlanan petrol piyasası raporunda istikrarlı bir talep artışına işaret ederek bu yıl ve gelecek yıla ilişkin küresel petrol talebi artış öngörülerini değiştirmedi.

Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) petrol piyasası raporu ise bugün yayımlanacak. Talep ve arza ilişkin endişelerin sürdüğü piyasalarda bugün IEA'nın talep tahminleri ve arz projeksiyonları yakından takip edilecek.

Brent petrolde teknik olarak 69,58 dolar direnç, 62,03 dolar destek bölgesi olarak izleniyor.

İlginizi Çekebilir
Küresel piyasalar Fed Başkanı Powell’ın açıklamalarına odaklandı Küresel piyasalar Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarına odaklandı 11 Ekim 2025 11:20
Altının kilogram fiyatı 5 milyon 580 bin liraya çıktı Altının kilogram fiyatı 5 milyon 580 bin liraya çıktı 10 Ekim 2025 16:59
New York borsası artışla açıldı New York borsası artışla açıldı 10 Ekim 2025 16:57
AB, 6 yapay zeka fabrikası daha kuracak AB, 6 yapay zeka fabrikası daha kuracak 10 Ekim 2025 15:03
Çin’den ABD’li çip üreticisine anti-tekel soruşturması Çin'den ABD'li çip üreticisine anti-tekel soruşturması 10 Ekim 2025 14:58
Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti 10 Ekim 2025 13:18
Brent petrolün varili 64,77 dolardan işlem görüyor Brent petrolün varili 64,77 dolardan işlem görüyor 10 Ekim 2025 09:55
Deutsche Bank, mühendislik şirketleri için hedef fiyatlarını revize etti Deutsche Bank, mühendislik şirketleri için hedef fiyatlarını revize etti 10 Ekim 2025 09:35
Çin’in ihracat büyümesi eylülde hızlandı Çin'in ihracat büyümesi eylülde hızlandı 10 Ekim 2025 09:02
İngiltere’de işe alım piyasasında durgunluk sürüyor İngiltere'de işe alım piyasasında durgunluk sürüyor 10 Ekim 2025 08:51
Orsted, 2 bin kişiyi işten çıkaracağını duyurdu Orsted, 2 bin kişiyi işten çıkaracağını duyurdu 09 Ekim 2025 15:59
Çin’den ABD ve Kanada’ya yaptırım hamlesi: 14 şirket ve kuruluşa yasak! Çin'den ABD ve Kanada'ya yaptırım hamlesi: 14 şirket ve kuruluşa yasak! 09 Ekim 2025 15:22
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler