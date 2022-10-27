Brezilya Merkez Bankası(BCB)'dan yapılan açıklamaya göre, gösterge konumundaki Selic faiz oranı yüzde 13,75 olarak kaldı. Piyasa beklentisi de faizde değişiklik olmayacağı yönündeydi.

1175 BAZ PUAN

BCB, 12 toplantı üst üste toplamda 1175 baz puan olarak gerçekleştirdiği faiz artışına, bir önceki toplantısında ara vermişti.

Kurul, Selic faiz oranının koruma stratejisinin yeterince uzun bir süre enflasyonun yakınsamasını sağlamaya yeterli olup olmayacağını değerlendireceğini belirtti.

Kurul, gelecekteki para politikası adımlarının ayarlanabileceğini ve enflasyonla mücadele sürecinin beklendiği gibi ilerlememesi durumunda sıkılaştırma döngüsünü sürdürmekten çekinmeyeceğini yineledi.

BCB'nin enflasyon hedefi +-1,5 puan ile yüzde 4,25 seviyesinde bulunuyor. Nisan ayında yüzde 12,13 ile enflasyonda zirvesi gören Brezilya'da, fiyat artışları önce yavaşlamış, sonra eksiye geçerek yıllık yüzde 7,17'ye kadar geriledi.

COPOM, bir sonraki toplantısını 27 Ekim'de gerçekleştirecek.