`Burası Çok Önemli` kitabında çarpıcı detay! Berat Albayrak ezberleri böyle bozdu

Türkiye'nin enerji ve ekonomideki tam bağımsız olma yolculuğunun aktarıldığı 'Burası Çok Önemli' kitabında eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, şehir efsanesi olarak tanımladığı bazı genel kabulleri kökünden sarsıyor.

YÜZDE 70 İTHAL GİRDİ YALANI ÇÜRÜTÜLDÜ

Yüzde 70 ithal girdi oranının bir şehir efsanesi olduğu ve veri analizine dayanmadığı vurgulayan Albayrak, bunun Türkiye ekonomisi için olumsuz algıyı beslemek için uydurulduğunun altını çiziyor.

Gerçek ithal girdi oranının OECD 2016 verilerine göre yüzde 16,4 oranında gerçekleştiği belirtilirken, Merkez Bankası araştırmacılarının imalat sanayi ihracatçıları için bu oranı yüzde 28,5 olduğu hesapladığı ifade ediliyor.