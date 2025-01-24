Burberry'nin hisseleri yüzde 14,2 yükseldi

Karşılaştırılabilir satışlar ise Aralık ayına kadar olan üç ayda %4 azaldı. Analistler, %12'lik bir düşüş bekliyordu. Toplam gelir, raporlanan döviz kurlarına göre yıllık %7 düşüşle 659 milyon GBP oldu.

Burbery hisseleri 1239'a kadar yükselişin ardından düne göre yüzde 14,2 artışla 1224.50 seviyesinde. Şirket, ikinci yarı sonuçlarının ilk yarıdaki düzeltilmiş faaliyet zararını büyük ölçüde telafi etmesinin "daha olası" olduğunu söyledi.

CEO Joshua Schulman, müşterilerin Burberry'nin son kampanyalarına verdiği tepkiden "cesaret aldığını" söyledi, ancak markanın dönüşümünün hala erken aşamalarında olduğunu ve "yapılacak çok şey olduğunu" belirtti.