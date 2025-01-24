CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Burberry'nin hisseleri yüzde 14,2 yükseldi

Burberry'nin hisseleri yüzde 14,2 yükseldi

İngiliz moda evi Burberry'nin hisseleri, şirketin üçüncü mali çeyrekte satışlarda beklenenden daha düşük bir düşüş bildirmesinin ardından Cuma günü %14 artış gösterdi.

Oluşturma Tarihi 24 Ocak 2025 11:53

Karşılaştırılabilir satışlar ise Aralık ayına kadar olan üç ayda %4 azaldı. Analistler, %12'lik bir düşüş bekliyordu. Toplam gelir, raporlanan döviz kurlarına göre yıllık %7 düşüşle 659 milyon GBP oldu.

Burbery hisseleri 1239'a kadar yükselişin ardından düne göre yüzde 14,2 artışla 1224.50 seviyesinde. Şirket, ikinci yarı sonuçlarının ilk yarıdaki düzeltilmiş faaliyet zararını büyük ölçüde telafi etmesinin "daha olası" olduğunu söyledi.

CEO Joshua Schulman, müşterilerin Burberry'nin son kampanyalarına verdiği tepkiden "cesaret aldığını" söyledi, ancak markanın dönüşümünün hala erken aşamalarında olduğunu ve "yapılacak çok şey olduğunu" belirtti.

İlginizi Çekebilir
ECB üyesinden Trump öngörüsü: Avrupa’yı enflasyonist etki beklemiyor ECB üyesinden Trump öngörüsü: Avrupa'yı enflasyonist etki beklemiyor 22 Ocak 2025 16:23
Brent petrolde Trump etkisi sürüyor Brent petrolde Trump etkisi sürüyor 22 Ocak 2025 10:32
Japonya Merkez Bankası’nın bu hafta faiz artırması bekleniyor Japonya Merkez Bankası'nın bu hafta faiz artırması bekleniyor 22 Ocak 2025 09:18
ABD tahvil piyasasında korkulan olmadı ABD tahvil piyasasında korkulan olmadı 22 Ocak 2025 09:13
Ons altın 11 haftanın en yüksek seviyesine çıktı Ons altın 11 haftanın en yüksek seviyesine çıktı 22 Ocak 2025 09:15
Çin: Ticaret savaşının kazananı olmaz Çin: Ticaret savaşının kazananı olmaz 22 Ocak 2025 09:12
İngiltere’de ücret artışları son 4 yılın en düşüğünde İngiltere'de ücret artışları son 4 yılın en düşüğünde 22 Ocak 2025 09:10
Malezya’da tüketici fiyat artış hızı yavaşladı Malezya'da tüketici fiyat artış hızı yavaşladı 22 Ocak 2025 09:07
AB: Avrupa’nın ekonomik ağırlığı var AB: Avrupa'nın ekonomik ağırlığı var 22 Ocak 2025 09:05
Çin’de 12 milyon 560 bin yeni istihdam yaratıldı Çin'de 12 milyon 560 bin yeni istihdam yaratıldı 21 Ocak 2025 16:25
Hazine iki ihalede 34,3 milyar lira borçlandı Hazine iki ihalede 34,3 milyar lira borçlandı 21 Ocak 2025 15:52
Rus rublesi değer kazanıyor Rus rublesi değer kazanıyor 21 Ocak 2025 13:02
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler