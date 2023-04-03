Yüksek sıklıkta ortaya konan kredi kartlı ödemeler verilerinin, son haftalarda harcamaların azaldığını gösterdiğini ve işten çıkarmalarda artış yaşandığını belirten Ashworth, "San bankacılık geriliminin de finansal şartlarda daha fazla sıkılaşmayı teşvik etmesi ve ABD ekonomisinin bu yıl içinde resesyona girmesi olasılığını artırması büyük olasılık" dedi.

Temel senaryolarının hala ABD ekonomisinde bir yumuşak iniş yaşanacağı yönünde olduğunu belirten Ashworth, ancak dara sert bir inişe işaret eden aşağı yönlü risklerin artmakta olduğunu da vurguladı.