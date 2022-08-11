Cari işlemler açığı, bir önceki yılın aynı ayına göre 2 milyar 269 milyon dolar artarak 3 milyar 458 milyon dolar oldu. Beklentiler, verinin 3,64 milyar dolar açık gelmesi yönündeydi.

TCMB'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Cari işlemler açığı, bir önceki yılın aynı ayına göre 2.269 milyon ABD doları artarak 3.458 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 32.667 milyon ABD doları olmuştur.

Bu gelişmede, bir önceki yılın aynı ayına göre, hizmetler dengesi kaynaklı girişlerin 2.508 milyon ABD doları artarak 4.024 milyon ABD dolarına yükselmesi ve birincil gelir dengesi kaynaklı çıkışların 105 milyon ABD doları azalarak 946 milyon ABD dolarına gerilemesine rağmen, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının 4.794 milyon ABD doları artarak 6.426 milyon ABD dolarına yükselmesi etkili olmuştur.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bir önceki yılın aynı ayında 1.931 milyon ABD doları fazla vermişken, bu ay 4.294 milyon ABD doları fazla vermiştir.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler bir önceki yılın aynı ayına göre 1.702 milyon ABD doları artarak 2.728 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

Bir önceki yılın aynı ayında 22 milyon ABD doları net çıkış kaydeden ikincil gelir dengesi kalemi, bu ayda 110 milyon ABD doları net çıkış kaydetmiştir.

Finans Hesabı

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 950 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

Portföy yatırımları 1.578 milyon ABD doları tutarında net çıkış kaydetmiştir. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi ve devlet iç borçlanma senetleri piyasalarında sırasıyla 509 milyon ABD doları ve 218 milyon ABD doları net satış yaptığı görülmektedir.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak bankalar 16 milyon ABD doları net borçlanma gerçekleştirmiştir.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 416 milyon ABD doları net artış kaydetmiştir.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 638 milyon ABD doları ve Türk Lirası cinsinden 5 milyon ABD doları net artış olmak üzere toplam 643 milyon ABD doları net artış kaydetmiştir.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak; bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 1.039 milyon ABD doları, 67 milyon ABD doları ve 264 milyon ABD doları net geri ödeme gerçekleştirmiştir.

Resmi rezervlerde bu ay 1.960 milyon ABD doları net azalış gözlenmiştir."