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Çin 2023'ün ilk üç çeyreğinde cari fazla verdi

Çin'de cari işlemler dengesinin, yılın ilk üç çeyreğinde 209 milyar dolar fazla verdiği bildirildi.

Oluşturma Tarihi 30 Aralık 2023 09:02

Son Güncelleme Tarihi 30 Aralık 2023 09:02

Çin Devlet Döviz Takas İdaresi (SAFE), Ocak-Eylül 2023 dönemine ait cari işlemler hesabını açıkladı.

Dış ticaret, hizmetler, yatırım ve cari transferlerdeki gelir-gider dengesinin toplamını ifade eden cari denge, ilk 9 ayda 209 milyar dolar fazla verdi.

Bu dönemde dış ticarette 454,4 milyar dolar fazla, hizmet alım-satımlarında 168,4 milyar dolar açık, yatırımlarda 10,8 milyar dolar fazla ve cari transferlerde 87,7 milyar dolar açık kaydedildi.

Cari işlemler fazlasının gayrısafi yurt içi hasılaya oranı yüzde 1,6 oldu.

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