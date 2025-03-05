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Çin 2025'te savunma harcamalarını artıracak

Çin'in, savunma harcamalarını 2025'te geçen yıla göre yüzde 7,2 artıracağı bildirildi.

Oluşturma Tarihi 05 Mart 2025 14:06

Son Güncelleme Tarihi 05 Mart 2025 14:06

Çin Maliye Bakanlığının Çin Ulusal Halk Kongresine (ÇUHK) sunduğu bütçe taslağında, savunma harcamalarının bu yıl yüzde 7,2 artışla 1,78 trilyon yuana (250 milyar dolar) çıkacağı belirtildi.

Savunma harcamalarındaki artış, geçen yılın bütçesiyle aynı oranda oldu. Geçen yılki taslak bütçede savunma harcamalarının 2024'te yüzde 7,2 artışla 1,66 trilyon yuana (o günkü kurla 230 milyar dolar) çıkacağı belirtilmişti.

Artış oranı, hükümetin bu yıl için "yüzde 5 civarında" belirlediği ekonomik büyüme hedefini aşıyor.

Çin'in savunma harcamaları Devlet Başkanı Şi Cinping'in göreve geldiği 2013'ten bu yana her yıl büyüme oranının üzerinde artış gösterdi. Savunma harcamaları 10 yılda iki kattan fazla arttı.

ABD İLE REKABET

Çin, ABD'nin ardından en fazla savunma harcaması yapan ülke konumunda bulunuyor. Dünyanın en büyük iki ekonomisine sahip iki ülke arasında artan ekonomik ve jeopolitik rekabet, Çin'i askeri alanda gücünü artırmaya yöneltiyor.

Savunma uzmanları, harcamalardaki artışın, Pekin'in kısa vadede savaş ve çatışma arayışında olmadığını ancak uzun dönemde askeri modernizasyonunu sürdürme, Tayvan sorunu ve Güney Çin Denizi'ndeki artan gerilimlere karşı muharebe kapasitesini güçlendirme niyetini gösterdiği değerlendirmesini yaptı.

ABD, hem kapasitesinin büyüklüğü hem de teknolojik kabiliyeti ile askeri alanda Çin'e karşı üstünlüğünü koruyor. ABD Kongresi, geçen yılın sonunda, 2025 mali yılı için 850 milyar dolarlık savunma bütçesine onay vermişti.

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