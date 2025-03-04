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Çin ABD'den ithalat edilen bazı ürünlere ek vergi getirdi

Çin, ABD'den ithalat edilen bazı ürünlere %10 - 15 ek vergi getirme kararı aldı.

Oluşturma Tarihi 04 Mart 2025 08:52

Son Güncelleme Tarihi 04 Mart 2025 08:52

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'den ithal edilen mallara uygulanan gümrük vergisini %20'ye çıkaran bir kararname imzaladığını duyurmasına yanıt geldi; Çin, ABD'den ithalat edilen bazı ürünlere %10-15 oranında ek gümrük vergileri uygulayacak.

Çin Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, tavuk, buğday, mısır ve pamuk ürünlerine %15 oranında ek tarife getirildi. Soya fasulyesi, sorgum, domuz eti, sığır eti, su ürünleri, meyve, sebze ve süt ürünleri için ise ek %10 oranında gümrük tarifesi belirlendi.

Uygulamanın 10 Mart'tan itibaren geçerli olacağı belirtildi.

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