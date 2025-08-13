Çin, AB'nin yaptırımlarına karşı Litvanya'daki iki bankayı yasakladı

Global Times gazetesinin haberine göre, Çin Ticaret Bakanlığından, AB'nin Çin merkezli iki finans kuruluşunu Rusya'ya karşı yaptırımlar kapsamında 18 Temmuz'da yaptırım listesine almasına yönelik açıklama yapıldı.

AB'nin uyguladığı yaptırımların "uluslararası hukuku ciddi şekilde ihlal ettiği" ve "Çinli firmaların haklarına ve çıkarlarına" zarar verdiği belirtilen açıklamada, bazı karşı önlemlerin yürürlüğe girdiği duyuruldu.

Açıklamada, Çin vatandaşlarının ve kuruluşlarının, Litvanya'daki "UAB Urbo Bankas" ve "AB Mano Bankas" adlı bankalarla ticari işlemler dahil tüm faaliyetlerin yasaklandığı kaydedildi.

Çin Ticaret Bakanlığının bir sözcüsü, basına yaptığı açıklamada, bu adımın, yabancı yaptırımlara karşı yasalar kapsamında ülkenin egemenliğini ve çıkarlarını korumak için atıldığını ifade etti.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, Pekin'de düzenlenen 25. AB-Çin Zirvesi kapsamında 24 Temmuz'da bir araya gelmiş, özellikle ekonomi alanındaki ikili ilişkilerin gelişmesi gerektiği konusunda mutabık kalmıştı.