Çin, Almanya'nın ticaretinde zirveye yeniden yerleşti

Almanya'nın önde gelen ticaret ortaklarından Çin, yeniden ilk sıraya yükselerek ABD'nin önüne geçti. 2025 yılının ocak-eylül döneminde Almanya ile Çin arasındaki mal ticareti yüzde 0,6 artış göstererek 185,9 milyar euroya ulaştı. Bu gelişmeyle Çin, Almanya’nın en büyük ticaret ortağı olma yolunda güçlü bir şekilde ilerliyor.

Oluşturma Tarihi 19 Kasım 2025 16:15

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), Ocak-Eylül 2025 dönemine ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı.

Verilere göre, Çin, Almanya'ya ihracatını artırarak söz konusu dönemde Almanya'nın en önemli ticaret ortağı konumuna yükseldi. İki ülke arasındaki mal ticareti, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,6 artış göstererek 185,9 milyar euroya ulaştı.

Buna karşın, Almanya'nın Çin'e yaptığı ihracat yüzde 12,3 azalarak 61,4 milyar euro seviyesine geriledi. Uzmanlar, bu gerilemeyi Çin ekonomisindeki yavaşlama ile daha önce Almanya'dan ithal edilen ürünlerin Çin'de üretiminin artmasına bağlıyor.

Aynı dönemde Almanya ile ABD arasındaki toplam ticaret hacmi yüzde 3,9 azalarak 184,7 milyar euroya geriledi. Böylece Çin, 1,2 milyar euro farkla 2025'te Almanya'nın en büyük ticaret ortağı olma yolunda yeniden öne geçti.

Çin, 2023 yılında 253,1 milyar euro ticaret hacmiyle sekiz yıl üst üste Almanya'nın en büyük ticaret ortağı olmuştu. Ancak 2024'te ABD, 252,8 milyar euroluk hacimle Çin'i geride bırakmayı başarmıştı.

Destatis verilerine göre, ABD hâlâ "2015'ten bu yana Alman mallarının en büyük alıcısı" konumunu koruyor. Öte yandan Çin, bu sıralamada altıncı sırada bulunuyor.

Almanya'nın her iki ülkeden yaptığı ithalat ise yılın ilk üç çeyreğinde arttı. Çin'den ithalat yüzde 8,5 yükselerek 124,5 milyar euroya ulaşırken, ABD'den ithalat yüzde 2,8 artışla 71,9 milyar euroya çıktı.

Bu artışla Çin, Almanya'nın en büyük tedarikçisi olmayı sürdürdü. Onu 73,5 milyar euro ile Hollanda izledi.

Almanya, 2025'in ocak-eylül döneminde Çin'e ağırlıklı olarak 10,9 milyar euro tutarında motorlu taşıt ve yedek parça ihraç etti. Ancak bu kalemdeki ihracat, 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 35,9 oranında azaldı.

Çin'e yönelik en önemli ihracat kalemlerinden biri olan makinelerde de gerileme yaşandı. 12,6 milyar euro değerindeki makine ihracatı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10,7 düşüş gösterdi.

