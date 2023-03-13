Çin Başbakanı Li: Önce istihdam stratejisini izlemeye devam edeceğiz

Li yaptığı konuşmada, Çin'in "önce istihdam" stratejisi izlemeye devam edeceğini belirtirken, üniversite mezunlarının sayısının artmasının bu yıl istihdam piyasası üzerinde baskı yaratacağının bilincinde olduklarını da vurguladı.

Çin'in küresel yatırım için iyi bir yer olmaya hala devam ettiğini de ifade eden Li, dış şartlar nasıl gelişirse gelişsin Çin'in ekonomisini serbestleştirmeye güçlü şekilde bağlı olmayı sürdüreceğini belirtti.

Girişimcilerin haklarını koruyacaklarını ve özel sektör işletmelerini desteklemeyi sürdüreceklerini ifade eden Başbakan Li Qiang, GSYH'nın büyüme hızının önemini ise küçümsedi.

Li, "Dürüst konuşmak gerekir ise, insanların çoğu gözlerini sürekli GSYH büyüme hızının üzerinde tutmuyorlar. İnsanlar daha çok önemsedikleri şey yaşamlarında her gün olan şeyler, barınma, istihdam, gelir, eğitim, sağlık hizmetleri ve çevre. Hükümet istikrara öncelik verecek, bu büyüme, fiyatlar ve istihdamda istikrar anlamına geliyor. Gelecek yıl yüzde 5 büyüme hedefini başarmak kolay bir görev değil" dedi.