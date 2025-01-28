Çin MB finansal sisteme rekor miktarda nakit enjekte etti

Çin Merkez Bankası Ocak ayında yeni bir araçla finansal sisteme rekor miktarda nakit enjekte etti. Çin MB yaptığı açıklamada, likiditeyi bol tutmak için üç ve altı aylık sözleşmeler kullanarak 1,7 trilyon yuanlık (234 milyar dolar) doğrudan ters repo işlemi gerçekleştirdiğini söyledi. Bu, yetkililerin politika araç kutusundaki revizyonun bir parçası olarak Ekim ayında programa başlamasından bu yana yapılan en büyük operasyon.

Yeni açık piyasa parasal aracına duyulan güven, PBOC'nin büyümeyi desteklemek ve yuanı savunmak gibi çelişkili hedeflerini takip ederken bankacılık sisteminden para akışını sürdürme çabalarının simgesi.

Ocak ayında doğrudan ters repo yoluyla yapılan enjeksiyon, geçen ay iki program kapsamında serbest bırakılan toplam likidite miktarına eşitti.