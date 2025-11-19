CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Çin ve Japonya'da tahvil getirileri yakınlaştı: Deflasyon endişesi büyüyor

Çin ve Japonya'da tahvil getirileri yakınlaştı: Deflasyon endişesi büyüyor

Çin’in gösterge 10 yıllık devlet tahvili getirisi, ilk kez Japonya’nın altına düşme eşiğine yaklaşarak ülkenin 1990’lardaki Japonya benzeri bir deflasyon sürecine kayabileceği yönündeki endişeleri artırıyor.

Oluşturma Tarihi 19 Kasım 2025 09:17

Çin devlet tahvili getirisi, zayıf ekonomik veriler ve hisse senedi kayıplarının yatırımcıları güvenli kamu borçlanmasına yöneltmesiyle son iki ayın en düşük seviyesine geriledi. Japonya'nın 10 yıllık getirisi ise kamu harcamalarının enflasyonu artıracağı beklentisiyle 2008'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Bu zıt hareketler, ekonomik ivmedeki tersine dönüşü yansıtıyor. Çin'de tüketimi canlandırma konusundaki güven azalırken ve ABD ile ticaret gerilimleri ihracatı baskılarken, piyasalar uzun vadeli durgunluğu fiyatlıyor. Buna karşılık Japonya'nın, yıllarca süren deflasyonun ötesine geçtiğine dair işaretler güçleniyor.

Çin'in 10 yıllık getirisi son olarak %1,81 seviyesinde, Japonya'nınki ise %1,77 seviyesinde görülerek farkı rekor düzeye indirdi.

Yakınsama, büyük ölçüde Japonya'daki artan getirilerden kaynaklanıyor ancak bu değişim yatırım akımlarını etkiliyor. Yabancı yatırımcıların Japon devlet tahvili portföyleri ikinci çeyrekte 2022'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

SMBC Nikko Securities'ten Miki Den, temel eğilimlerin Japonya getirilerini yukarı, Çin getirilerini aşağı ittiğini belirterek, Japonya'nın 10 yıllık getirisinin Çin'i aşmasıyla Çin'den Japonya'ya sermaye akışlarının artmasını beklediğini söyledi.

İlginizi Çekebilir
VİOP’ta endeks kontratı güne düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı 18 Kasım 2025 09:33
Küresel piyasalar Fed belirsizliği ve teknoloji riskleriyle geriliyor Küresel piyasalar Fed belirsizliği ve teknoloji riskleriyle geriliyor 18 Kasım 2025 09:08
Çin’den Japonya’ya ekonomik baskı: Seyahat yasağı, tur iptali, film sansürü Çin'den Japonya'ya ekonomik baskı: Seyahat yasağı, tur iptali, film sansürü 18 Kasım 2025 08:58
Avustralya Merkez Bankası’ndan çift yönlü sinyal: Faizler sabit kalabilir, gevşeme de gündemde Avustralya Merkez Bankası'ndan çift yönlü sinyal: Faizler sabit kalabilir, gevşeme de gündemde 18 Kasım 2025 08:54
İngiltere Merkez Bankası mevduat sigortası tutarını artırdı İngiltere Merkez Bankası mevduat sigortası tutarını artırdı 18 Kasım 2025 08:52
Goldman Sachs’tan 2026 öngörüsü: Petrol fiyatlarında düşüş sürecek Goldman Sachs'tan 2026 öngörüsü: Petrol fiyatlarında düşüş sürecek 18 Kasım 2025 08:49
BM: Metan emisyonlarında düşüş yetersiz, 2030 hedefi riskte BM: Metan emisyonlarında düşüş yetersiz, 2030 hedefi riskte 18 Kasım 2025 08:46
Fitch’ten Türk bankalarına not artışı: 6 bankanın kredi notu yükseltildi Fitch’ten Türk bankalarına not artışı: 6 bankanın kredi notu yükseltildi 18 Kasım 2025 08:43
Altının kilogram fiyatı geriledi Altının kilogram fiyatı geriledi 17 Kasım 2025 16:44
Çin’de bütçe gelirleri arttı Çin'de bütçe gelirleri arttı 17 Kasım 2025 15:56
Morgan Stanley’den 2026 tahmini: Altında rekor sürecek, dolarda düşüş bekleniyor Morgan Stanley'den 2026 tahmini: Altında rekor sürecek, dolarda düşüş bekleniyor 17 Kasım 2025 15:53
Avrupa’da doğal gaz fiyatları yükseliyor Avrupa'da doğal gaz fiyatları yükseliyor 17 Kasım 2025 15:32
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler