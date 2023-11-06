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Çin yabancı şirketlerin pazara erişimini kolaylaştıracak

Çin Başbakanı Li Qiang reformları derinleştirmeye devam etme, serbest ticaret bölgelerini genişletme ve yabancı yatırım için pazar erişimini gevşetme sözü verdi.

Oluşturma Tarihi 06 Kasım 2023 08:41

Son Güncelleme Tarihi 06 Kasım 2023 08:41

Şanghay'da düzenlenen 6. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın açılışında konuşan Çin Başbakanı Li Qiang "Pazara erişimi daha da rahatlatacağız. Yabancı yatırımların hak ve menfaatlerini yasalara uygun olarak koruyacağız ve pazar odaklı, yasal ve uluslararası bir iş ortamı yaratmaya devam edeceğiz" dedi.

Çin'in mal ve hizmet ithalatının önümüzdeki beş yıl içinde kümülatif olarak 17 trilyon dolara ulaşmasının beklendiğini söyleyen Li, Çin'in yakında Şanghay serbest ticaret bölgesinde yüksek standartlı kurumsal açılımı teşvik edecek bir plan da yayınlayacağını ifade etti.

Çin hükümeti ekonomiye yardımcı olmak için çeşitli politikalar benimsedi; liman ve diğer altyapıların inşası için harcamaları arttırdı, faiz oranlarını düşürdü ve konut alımındaki kısıtlamaları hafifletti. Ancak ekonomistler büyümeyi engelleyen uzun vadeli sorunların ele alınması için daha geniş kapsamlı reformlara ihtiyaç olduğunu söylüyor.

Cuma gününe kadar sürecek olan fuar, 2018 yılında Devlet Başkanı Xi Jinping tarafından başlatılan ve Çin'in serbest ticaretten yana olduğu imajını destekleme temalı yıllık bir etkinlik.

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