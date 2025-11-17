Çin'de bütçe gelirleri arttı

Çin Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, merkezi ve yerel yönetimlerin bütçe gelirleri toplamı, Ocak-Ekim 2025 döneminde 18,65 trilyon yuan (2,63 trilyon dolar) oldu.

Yılın 10 ayında bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,8 arttı.

Vergi gelirleri yüzde 1,7 artışla 15,34 trilyon yuana (2,16 trilyon dolar) ulaşırken, vergi dışı gelirler yüzde 3,1 azalarak 3,31 trilyon yuan (470 milyar dolar) oldu.

Bu dönemde bütçe harcamaları ise yüzde 2 artışla 22,58 trilyon yuana (3,18 trilyon dolar) çıktı. 10 aylık dönemde yaklaşık 550 milyar dolar bütçe açığı kaydedildi.

Çin'de merkezi ve yerel yönetim bütçe gelirleri 2024'te 21,97 trilyon yuan (yıl sonundaki kura göre 3,05 trilyon dolar), bütçe harcamaları ise 28,46 trilyon yuan (yıl sonundaki kura göre 3,93 trilyon dolar) olmuştu.

Hükümet, bu yıl bütçe açığının Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'ya oranı hedefini yüzde 3'ten yüzde 4'e çıkararak büyümeyi teşvik edici politikalar için bütçe harcamalarını artırma niyetini ortaya koymuştu.