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Çin'de cansız iç talep, enflasyonu düşük tuttu

Çin'de cansız iç talep, fiyatların yüksek kaldığı ABD gibi büyük ekonomilerin aksine enflasyonu düşük tuttu.

Oluşturma Tarihi 10 Temmuz 2024 11:23

Ulusal İstatistik Bürosu'nun açıkladığı verilere göre, Çin'de tüketici fiyat enflasyonu Haziran ayında bir yıl öncesine göre %0,2 artarak beklentilerin altında kalırken, üretici fiyatları tahminlere paralel olarak düştü.

Çin'de tüketici fiyat endeksinin Haziran ayında yıllık bazda %0,4 artması bekleniyordu.

Fabrika kapısı fiyatlarını ölçen üretici fiyat endeksi ise beklentilere paralel olarak bir yıl öncesine göre %0,8 düştü.

Daha değişken olan gıda ve enerji fiyatlarını dışarıda bırakan çekirdek TÜFE ise Haziran ayında yıllık bazda %0,6 artarak yılın ilk altı ayındaki %0,7'lik artıştan biraz daha yavaş gerçekleşti.

Domuz eti fiyatları Haziran ayında bir yıl öncesine göre %18,1 artarken, sığır eti fiyatları %13,4 düştü. Turizm fiyatları Haziran ayında yıllık bazda %3,7 artarken, Mayıs ayına göre %0,8 azaldı.

Pinpoint Asset Management'ın başkanı ve baş ekonomisti Zhiwei Zhang bir notta, "Çin'de deflasyon riski azalmadı. İç talep zayıf kalmaya devam ediyor" dedi.

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