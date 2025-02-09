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Çin'de enflasyon gıda ve hizmet fiyatlarının etkisiyle hızlandı

Çin'in tüketici enflasyonun "Ay Yeni Yılı" tatili öncesinde gıda ve hizmet fiyatlarının tırmanmasıyla Ocak ayında hızlandı.

Oluşturma Tarihi 09 Şubat 2025 10:19

Son Güncelleme Tarihi 09 Şubat 2025 10:19

Çin Ulusal İstatistik Bürosu, tüketici fiyat endeksinin Ocak ayında bir yıl öncesine göre %0,5 arttığını bildirdi. Aralık ayında %0,1 artan tüketici fiyatları için beklenti %0,4 artış olacağı yönündeydi.

Gıda fiyatları Ocak ayında yıllık bazda %0,4 artarak Aralık ayındaki %0,5'lik düşüşten tırmandı. Gıda dışı fiyatlar Aralık ayındaki %0,2 artışın ardından, Ocak ayında %0,5 artarak hızlandı.

Değişken gıda ve enerji fiyatlarını hariç tutan çekirdek TÜFE, Aralık ayındaki %0,4'lük artıştan daha yüksek bir oranda, yıllık bazda %0,6'ya yükseldi.

Ekonomistler tarafından iç talebin bir ölçüsü olarak izlenen Çin'in çekirdek TÜFE'si, Ocak ayında üst üste dördüncü ay istikrarlı bir şekilde yükselerek Pekin'in teşvik önlemlerinden sonra talebin geçici olarak toparlandığının sinyalini verdi.

İstatistik bürosuna göre, manşet enflasyonü yükselten fiyatlar arasında, domuz eti fiyatları başı çekti ve Ocak ayında yıllık bazda %13,8 arttı. Sinema ve performans biletlerinin fiyatları %11,0 ve uçak biletlerinin fiyatları %8,9 artarak, diğer etkenler oldu.

İstatistik Bürosu, Çin'in üretici fiyat endeksinin Aralık ayında olduğu gibi Ocak ayında bir önceki yıla göre %2,3 düştüğünü bildirdi. Ekonomistlerin tahmini, üretici fiyatlarının geçen ay bir yıl öncesine göre %2,2 düşmesi yönündeydi.

Çin'de üretici fiyatları iki yıldan fazla bir süre deflasyonda devam ediyor.

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