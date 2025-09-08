Çin'de ihracat ve ithalattaki artış yavaşladı

Çin Gümrükler Genel İdaresinin verilerine göre, ağustosta ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,4 artarak 321,8 milyar dolara ulaştı.

İhracat artış hızı temmuzdaki yüzde 7,2'lik artışın gerisinde kalırken, ABD ile karşılıklı tarife artışlarının ticarette yarattığı belirsizliğin etkisi hissedilmeye devam etti.

Bu dönemde ülkenin ithalatı ise yıllık bazda yüzde 1,3 artarak 219,5 milyar dolar olurken, temmuzdaki yüzde 4,1'lik artışın gerisinde kaldı.

Ülkenin ağustos ayı dış ticaret fazlası 102,3 milyar dolar hesaplandı.

ÇİN'İN ABD'YE İHRACATI DAHA HIZLI BİR İVMEYLE DÜŞTÜ

Çin'in ABD'ye ihracatı temmuzda yüzde 21,7, ağustosta yüzde 33,1 azalarak, daha hızlı bir ivmeyle düşüş kaydetti.

Bu dönemde Çin'in en büyük ticaret ortağı konumundaki Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkelerine ihracatı yüzde 22,5, Avrupa Birliği ülkelerine ise yüzde 10,4 arttı.

Çin'in ihracatı, ocak ve şubat aylarında yüzde 2,3 artarken, mart ayında ABD'nin gümrük tarifelerini daha fazla yükselteceği beklentisiyle yapılan ön sevkiyatlar nedeniyle 12,4 yükselmişti.

Ülkenin ihracatı nisan ayında karşılıklı tarife artışlarıyla tırmanan gerilime rağmen yüzde 8,1 artarak dış şoka karşı direnç işareti vermişti.

İhracat artış hızı mayısta yüzde 4,8, haziranda yüzde 5,8 ve temmuzda yüzde 7,2 olmuştu.

Çin'in ithalatı ise ocak ve şubat aylarında yüzde 8,4, martta yüzde 4,3, nisanda yüzde 0,2, mayısta yüzde 3,4 azaldıktan sonra haziranda 1,1 ve temmuzda ise 4,1 artmıştı.

ABD İLE ÇİN ARASINDAKİ TARİFE RESTLEŞMESİ

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan'da aralarında Çin'in de olduğu ticaret ortaklarına ek gümrük vergileri açıklamıştı. Çin'in karşılık vermesiyle iki ülke arasında başlayan gümrük tarifesi restleşmesi sonunda ABD, Çin'e uyguladığı tarifeyi yüzde 145'e, Çin de ABD'ye uyguladığı tarifeyi yüzde 125'e kadar çıkarmıştı.

Tırmanan ticari gerilim sonrasında ABD'li ve Çinli yetkililer, 10-11 Mayıs'ta tarife müzakereleri için İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya gelerek, gümrük vergilerini 90 gün karşılıklı düşürme kararı almıştı.

Görüşmenin ardından 14 Mayıs itibarıyla ABD'nin, Çin mallarına uyguladığı gümrük vergisini 90 gün için yüzde 145'ten yüzde 30'a, Çin'in de ABD mallarına uyguladığı vergiyi yüzde 125'ten yüzde 10'a düşürmesi kararlaştırılmıştı.

İki ülke heyetleri müzakerelerin yeni turu için 9-10 Haziran'da İngiltere'nin başkenti Londra'da bir araya gelerek, önceki görüşmelerde varılan mutabakatın uygulanmasına yönelik tedbirlerin çerçevesi konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

Heyetler, 28-29 Temmuz'da İsveç'in Stockholm şehrinde yürüttükleri yeni tur müzakerelerde tarifeler konusunda varılan geçici uzlaşmanın 12 Ağustos'tan itibaren 90 gün daha uzatılması konusunda anlaşmıştı.