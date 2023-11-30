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Çin'de imalat faaliyetleri daralmayı sürdürdü

Çin'in imalat faaliyeti Ekim ayının ardından Kasım ayında da daraldı. İmalat faaliyetlerinin üst üste ikinci ay ve daha hızlı bir şekilde daralması, ekonomik büyümeyi desteklemek ve yetkililerin sanayiyi başarılı bir şekilde destekleyebileceğine dair güveni yeniden tesis etmek için daha fazla teşvike ihtiyaç duyulacağını ortaya koydu.

Oluşturma Tarihi 30 Kasım 2023 09:31

Son Güncelleme Tarihi 30 Kasım 2023 09:31

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun açıkladığı verilere göre, resmi imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI) Ekim ayındaki 49,5 seviyesinden Kasım ayında 49,4'e geriledi. Ekonomistler ise Endeks'in 49,7'ye toparlanmasını bekliyorlardı.

İmalat PMI son sekiz ayın yedisinde daraldı ve yalnızca Eylül ayında 50 puan sınırının üzerine çıktı. Göstergenin art arda üç aydan fazla negatif olduğu son dönem, COVID-19 pandemisinden önce Ekim 2019'a kadarki altı aylık dönemdi.

Yeni siparişler alt endeksi üst üste ikinci ay daralırken, yeni ihracat siparişleri bileşeni düşüşünü dokuzuncu aya taşıdı.

Guotai Junan International ekonomisti Zhou Hao, "Bugün açıklanan PMI verisi politika desteğine yönelik beklentileri daha da artıracaktır. Maliye politikası önümüzdeki yıl boyunca mercek altında olacak ve piyasa tarafından yakından izlenecek" dedi.

Kasım ayında imalat dışı PMI da zayıfladı. Ekim ayında 50,6 olan imalat PMI, Kasım ayında 50,2 puana geriledi ancak 50 puan olan başabaş seviyesinin üzerinde tutunmayşı başardı.

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