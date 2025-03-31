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Çin'de imalat sektörü aktivitesi genişleme seyrini sürdürdü

Çin'de imalat sanayisinde ekonomik aktivite, martta, ABD'de göreve başlayan Başkan Donald Trump'ın gümrük tarifelerini artırmasına rağmen genişleme seyrine devam etti.

Oluşturma Tarihi 31 Mart 2025 15:10

Son Güncelleme Tarihi 31 Mart 2025 15:11

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (UİB) verilerine göre, imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), Mart 2025'te önceki aya göre 0,3 puan artarak 50,5'e yükseldi.

Ocakta 49,1'e gerileyen endeks şubatta 50,2'ye yükselerek geçen yılın son çeyreğindeki genişleme seyrini yeniden yakalamıştı.

İmalat sanayi PMI içinde yeni siparişler alt endeksi de 51,1'den 51,8'e yükselirken yeni ihracat siparişleri alt endeksi 49'dan 48,6'ya geriledi.

UİB Kıdemli İstatistikçisi Cao Çinghı, aktivitede son iki ayda kaydedilen yükselişin sanayide güvenin arttığının göstergesi olduğunu belirtti.

İMALAT DIŞI PMI

Hizmetler, inşaat, madencilik ve tarım gibi sektörleri kapsayan imalat dışı PMI da martta 0,4 puan artarak 50,8'e yükseldi.

Ocakta 50,2 seviyesinde olan endeks şubatta 50,4'e çıkmıştı.

İmalat dışı PMI içindeki inşaat sektörü alt endeksi 52,7'den 53,4'e yükselse de inşaat sektörü yeni siparişler alt endeksi 46,8'den 43,5'e geriledi.

PMI endekslerinde 50'nin üzerindeki değerler ekonomik faaliyetlerdeki artışa, altındaki değerler ise azalışa işaret ediyor.

TRUMP, ÇİN'E YÜZDE 20 GÜMRÜK TARİFESİ GETİRMİŞTİ

ABD Başkanı Trump, 1 Şubat'ta imzaladığı kararname ile Çin'den yapılan ithalata yüzde 10 gümrük vergisi getirmiş, söz konusu tarife 4 Şubat'ta yürürlüğe girmişti.

Trump, 4 Mart'ta, önceki kararnamede yaptığı değişiklikle Çin'e yönelik gümrük vergilerini yüzde 10'dan 20'ye yükseltmişti.

ABD başkanının 2 Nisan'dan itibaren yürürlüğe gireceğini açıkladığı "karşılıklı tarife" planı da Çin'den ithal çok sayıda ürünü etkileyecek.

Pekin yönetimi de Trump'ın tarife artışına ABD'den ithal belirli ürünlere ilave gümrük vergileri ve ABD'li şirketlere yaptırımlarla karşılık vermişti.

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