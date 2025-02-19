Çin'de konut fiyatları sınırlı da olsa geriledi

The Wall Street Journal'ın Çarşamba günü Ulusal İstatistik Bürosu tarafından yayınlanan verilere dayanarak yaptığı hesaplamalara göre, Çin'de hükümet tarafından ankete katılan 70 şehirdeki ortalama konut fiyatları Ocak ayında Aralık ayında kaydedilen %0,08'lik düşüşe kıyasla Şubat ayında bir önceki aya göre %0,07 düştü.

Geçtiğimiz ay 42 şehirde ay bazında konut fiyatlarında düşüş bildirildi. Bu, Aralık ayındaki 43 şehirden bir şehir geri gelindiğini gösterdi.

Bir yıl öncesine kıyasla, büyük şehirlerdeki ortalama konut fiyatları Ocak ayında %5,4 düştü ve Aralık ayında kaydedilen %5,7'lik düşüşten daraldı. 70 şehirden 68'i geçen ay Aralık ayındakiyle aynı şekilde yıllık fiyat düşüşleri bildirdi.