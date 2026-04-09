Çin’de Mart'ta otomobil satışları yüzde 15 geriledi: İhracatta güçlü artış!

Çin Binek Otomobil Birliği (CPCA) verilerine göre, binek otomobil perakende satışları martta geçen yılın aynı dönemine kıyasla %15 düşerken, bir önceki aya göre %59 artış gösterdi. Aynı dönemde binek otomobil ihracatı ise yıllık bazda %74 yükseldi.

Yeni enerjili araç (NEV) segmentinde de benzer bir tablo görüldü. Mart ayında NEV perakende satışları yıllık %14 azalırken, ihracat hacmi %100'ün üzerinde artarak iki kattan fazla büyüme kaydetti.

Marka bazında incelendiğinde, BYD mart ayında 116.882 adetlik ihracatla öne çıkarken, Tesla Çin üretimi 29.563 aracı yurt dışına gönderdi. İç pazarda ise BYD 194.131 adetlik satışla liderliğini sürdürürken, Tesla'nın Çin'deki satışları 56.107 adet olarak gerçekleşti.