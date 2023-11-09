Çin'de tüketici fiyatları düştü

Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre, Çin'de tüketici fiyat endeksi Eylül ayında yatay seyrettikten sonra Ekim ayında bir önceki yıla göre %0,2 düştü. Ekonomistler yaptığı tüketici fiyatlarında %0,1'lik bir düşüş öngörüyordu.

Çin'de TÜFE Temmuz ayında da %0,3 düşmüştü.

Ulusal İstatistik Bürosu'ndan kıdemli istatistikçi Dong Lijuan yaptığı açıklamada, "TÜFE Ekim ayında iyi hava koşulları, yeterli tarımsal ürün arzı ve tatillerin ardından azalan tüketici talebi gibi faktörler nedeniyle bir miktar düştü" dedi.

Gıda fiyatları Eylül ayındaki %3,2'lik gerilemenin ardından Ekim ayında %4,0 düştü. Domuz eti fiyatları da Eylül ayındaki %22,0'lik düşüşün ardından Ekim ayında %30,1 geriledi.

Gıda dışı fiyatlar ise Ekim ayında, Eylül ayına paralel bir seyir izleyerek yüzde 0,7 arttı

Çin'in gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE'si üç ay boyunca %0,8 arttıktan sonra Ekim ayında %0,6 yükseldi.

Aylık bazda Çin'in TÜFE'si Eylül ayındaki %0,2'lik artışa kıyasla %0,1 geriledi.

Bu arada, Çin'in Ekim ayı üretici fiyat endeksi, geçen yılın aynı dönemine göre %2,6 düştü. Ekonomistler ÜFE'nin %2,7 düşmesi bekleniyordu. Ekim ayında düşüş yüzde 2,5 olmuştu.