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Çin'de tüketici fiyatları düştü

Çin'de tüketici fiyatları Şubat ayının ardından Mart ayında da düştü.

Oluşturma Tarihi 10 Nisan 2025 08:52

Son Güncelleme Tarihi 10 Nisan 2025 08:52

Çin'de tüketici fiyatları ikinci ay üst üste gerilerken, üretici fiyatlarındaki deflasyon daha da derinleşti ve Çinli ihracatçılar ABD ile tırmanan ticaret savaşının ortasında daha fazla acı çekmeye hazırlanıyor.

Ulusal İstatistik Bürosu tarafından açıklanan verilere göre, tüketici fiyat endeksi Mart ayında yıllık %0,1 gerileyerek Şubat ayındaki %0,7'lik daralmanın ardından deflasyonist bölgede kalmaya devam etti.

EKONOMİSTLER DE ENFLASYONUN YILLIK YÜZDE -0,1 OLMASINI BEKLİYORLARDI

Volatil gıda ve yakıt fiyatlarını dışarıda bırakan çekirdek enflasyon, Şubat ayındaki %0,1'lik düşüşten sonra toparlanarak %0,5 arttı, ancak yine de Ocak ayındaki %0,6'lık büyümenin altında kaldı.

Üretici fiyatları da Mart ayında bir önceki yıla göre %2,5 düştü. Çin'de üretici fiyatları 29 aydır düşüyor. Mart ayı değeri Kasım 2024'ten bu yana görülen en büyük düşüş oldu.

EKONOMİSTLER %2,3'LÜK BİR DÜŞÜŞ BEKLİYORDU

Economist Intelligence Unit kıdemli ekonomisti Tianchen Xu, "Tüketici fiyatları ile üretici fiyatları arasında bir ayrışma görmemiz daha olası" dedi.

Çekirdek tüketici fiyatlarının toparlanma işaretleri gösterdiğini, üretici fiyatlarının ise ticaretteki aksaklıklar nedeniyle kötüleşmeye hazırlandığını belirten Tianchen Xu, "Çinli ihracatçılar esasen daha küçük bir küresel pazar için rekabet ediyor" diye konuştu.

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