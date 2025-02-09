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Çin'de tüketici ve üretici fiyatlarında deflasyon eğilimi sürüyor

Çin'de tüketici fiyatlarındaki durgunluk ve üretici fiyatlarındaki süregelen düşüş, yeni yılın ilk ayında da devam etti.

Oluşturma Tarihi 09 Şubat 2025 09:44

Son Güncelleme Tarihi 09 Şubat 2025 09:44

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (UİB), ülkede fiyat artışlarına ilişkin Ocak 2025 verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5 artarken, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yüzde 2,3 geriledi.

Tüketici fiyatlarındaki durgunluk ve üretici fiyatlarındaki süregelen düşüşle deflasyon eğilimi yeni yılda da hissedilmeye devam etti.

TÜKETİCİ FİYATLARINDAKİ ARTIŞ 23 AYDIR SIFIRA YAKIN

Enflasyonun temel göstergesi kabul edilen TÜFE, Mart 2023'ten bu yana yüzde 1'in altında seyrediyor.

Endeks, Aralık 2024'teki yüzde 1'lik artışın ardından, Ocak 2025'te 8 günlük Bahar Bayramı tatilinde artan harcamaların etkisiyle yüzde 0,5'lik artış kaydetti.

Bu dönemde tüketici ürünlerinin fiyatları yüzde 0,1, hizmetlerin fiyatları ise yüzde 1,1 arttı. Gıda fiyatları yüzde 0,4, gıda dışı fiyatlar ise yüzde 0,5 yükseldi.

Tüketici fiyatlarındaki artışların hala sıfıra yakın olması deflasyon endişelerinin yeni yılda devam etmesine yol açtı.

TÜFE, 2023 ve 2024'te yıllık bazda yüzde 0,2 artmıştı.

ÜRETİCİ FİYATLARI 28 AYDIR GERİLİYOR

Üretici fiyatlarında Ekim 2022'den bu yana kaydedilen gerileme Ocak 2025'te de sürdü. İmalat ürünlerinin fabrika çıkış fiyatlarından hesaplanan ÜFE, yüzde 2,3 azaldı.

ÜFE'de 2022'nin son çeyreğinde kaydedilen gerileme 2023 ve 2024 yılları boyunca devam etmişti. Endeks, 2023'te yüzde 3, 2024'te yüzde 2,2 gerilemişti.

İç talepteki zayıflık, yerel yönetimlerin borç riskleri ve gayrimenkul sektöründeki düşüş, dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin'i olumsuz etkilemeyi sürdürüyor.

Dünyada Kovid-19 salgını sonrasında başta gelişmiş ekonomiler olmak üzere enflasyonun yüksek seyrettiği bir dönemde, Çin'de ters yönlü eğilimin kökleştiği görülüyor.

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