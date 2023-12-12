CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Çin'deki İngiliz şirketleri yatırım kararlarını erteliyor

Çin'deki İngiliz şirketleri yatırım kararlarını erteliyor

Çin'deki İngiliz şirketleri, kasvetli ekonomik görünüm ve jeopolitik belirsizlik nedeniyle yatırım kararlarını erteliyor.

Oluşturma Tarihi 12 Aralık 2023 08:57

Son Güncelleme Tarihi 12 Aralık 2023 08:57

İngiliz Ticaret Odası tarafından yapılan anket sonuçlarına göre, bu durum, Covid-19 kısıtlamalarının neden olduğu geçici aksaklıkların ötesinde Çin ekonomisinin karşı karşıya olduğu ısrarlı olumsuzlukların altını çiziyor.

Oda'nın yıllık anketiyle ilgili raporunda, "Çin'deki şirketler, yatırım ve pazara girişle ilgili önemli kararları geciktiriyor." denildi.

Ekim ve Kasım aylarında ankete katılan yaklaşık 300 şirketin yüzde 55'i gelecek yıl Çin operasyonlarına aynı düzeyde yatırım yapacaklarını veya sürdüreceklerini söyledi. Bu anketin başladığı 2018 yılından bu yana en kötü sonuç olarak değerlendirildi.

Yatırımı azaltmayı planlayanların büyük çoğunluğu, yurt içi ekonomik belirsizliği ve ardından jeopolitik belirsizliği gerekçe gösterdi. Katılımcılar özellikle Çin'in diğer ülkelerle olan gerilimlerinin dünyanın en büyük ihracatçısına yönelik ticaret politikalarını etkileyeceğinden ve ülkenin mal ve hizmet talebini azaltacağından korktular.

İlginizi Çekebilir
Küresel piyasalar haftaya karışık seyirle başladı Küresel piyasalar haftaya karışık seyirle başladı 11 Aralık 2023 09:14
Borsa haftaya yükselişle başladı Borsa haftaya yükselişle başladı 11 Aralık 2023 10:00
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 11 Aralık 2023 13:16
ABD tüketici güveninde enflasyon etkisi ABD tüketici güveninde enflasyon etkisi 09 Aralık 2023 09:00
Çin Politbürosu: Gelecek yıl ihtiyatlı bir para politikası uygulayacak Çin Politbürosu: Gelecek yıl ihtiyatlı bir para politikası uygulayacak 09 Aralık 2023 08:58
Altının kilogram fiyatı geriledi Altının kilogram fiyatı geriledi 08 Aralık 2023 16:58
ABD’de tarım dışı istihdam kasımda beklentileri aştı ABD'de tarım dışı istihdam kasımda beklentileri aştı 08 Aralık 2023 16:41
Avrupa Yatırım Bankası’nın yeni başkanı Nadia Calvino olacak Avrupa Yatırım Bankası'nın yeni başkanı Nadia Calvino olacak 08 Aralık 2023 16:20
ECB’den erken faiz indirimi beklentisi euroyu zayıflatıyor ECB'den erken faiz indirimi beklentisi euroyu zayıflatıyor 08 Aralık 2023 15:15
FAO: Küresel gıda fiyatları kasımda değişmedi FAO: Küresel gıda fiyatları kasımda değişmedi 08 Aralık 2023 14:24
Suudi Arabistan altın üretimini artıracak Suudi Arabistan altın üretimini artıracak 08 Aralık 2023 12:12
AB maliye bakanları mali kurallar üzerinde anlaşmaya yakın AB maliye bakanları mali kurallar üzerinde anlaşmaya yakın 08 Aralık 2023 12:10
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.002,27
%0,2265
ALTIN
1.000,00
%0
BORSA
999,48
%-0,0517
DOLAR
999,36
%-0,064
EURO
953,71
%-4,6289
ALTIN
962,89
%-3,7107
BORSA
1.002,59
%0,2592
DOLAR
997,13
%-0,2874
EURO
1.010,27
%1,0272
ALTIN
994,48
%-0,552
BORSA
1.012,39
%1,2387
DOLAR
1.022,26
%2,2259
EURO
1.706,82
%70,6823
ALTIN
1.544,05
%54,4051
BORSA
1.551,19
%55,119
DOLAR
1.579,67
%57,9666
EURO
BİST En Aktif Hisseler