Çin Merkez Bankası bugün düzenlediği açık piyasa operasyonları ile bankacılık sistemine yıl sonunda artan nakit ihtiyacının karşılanması için son 2 ayın en yüksek seviyesinde likidite sağladı.

Çin MB, bugün 14 gün vadeli ters repo operasyonu ile 203 milyar yuan, 7 gün vadeli ters repo operasyonu ile 2 milyar yuan olmak üzere bankacılık sistemine 205 milyar yuan verdi.

41 milyar yuan tutarında ters reponun bugünkü dönüşü dikkate alındığında Çin MB'nin bankacılık sistemine sağladığı net likidite 164 milyar yuan oldu.

Çin MB, hafta başından bu yana bankalara net 704 milyar yuan likidite sağladı. Bu, Ekim ayından bu yana görülen en yüksek miktar olarak kayıtlara geçti.