Çin'den Orta Asya'da petrol hamlesi

Çin merkezli XIBU Company, Özbekistan'ın enerji sektöründe büyük bir yatırıma imza atıyor. Şirket, önümüzdeki iki yıl içinde ülkede 30 yeni doğal gaz sondaj kuyusu açacağını duyurdu.

Oluşturma Tarihi 17 Mart 2026 15:01

Son Güncelleme Tarihi 17 Mart 2026 15:03

Özbekistan, enerji arzını güçlendirmek ve doğal gaz rezervlerini artırmak amacıyla Çinli şirketlerle iş birliğini derinleştiriyor. Bu kapsamda yeni bir sondaj anlaşması hayata geçirildi.

ÖZBEKİSTAN'DA 30 KUYULUK SONDAJ HAMLESİ

XIBU Company, önümüzdeki iki yıl içinde Özbekistan genelinde 30 doğal gaz sondaj kuyusu açacak. Proje, ülkenin enerji kapasitesini artırmayı ve yeni rezervlerin keşfini hedefliyor.

Anlaşma, Özbekistan'ın ulusal enerji şirketi Özbekneftegaz ile China National Petroleum Corporation bünyesinde faaliyet gösteren XIBU Company arasında imzalandı. Söz konusu iş birliği 2026–2027 dönemini kapsıyor.

DERİN SONDAJ VE BÜYÜK ÖLÇEKLİ OPERASYON

Proje kapsamında Çinli şirket tarafından ülkeye 10 adet sondaj kulesi getirilecek. Açılacak kuyularda 5 bin 500 ile 6 bin metre derinliğe kadar inilmesi planlanıyor.

Bu çalışmalar, Özbekistan'ın yeraltı kaynaklarını daha etkin kullanma ve üretim kapasitesini artırma stratejisinin önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor.

SİSMİK ARAŞTIRMALAR DA GENİŞLİYOR

Abdugani Sanginov'un geçtiğimiz ay Çin'e yaptığı ziyaret sırasında, Çinli şirketlerle 2026 yılında en az 6 bin 500 kilometrekarelik alanda sismik araştırma ve sondaj faaliyetleri yürütülmesi konusunda da anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Bu anlaşma, Özbekistan'ın enerji sektöründe dış yatırımları artırma ve özellikle doğal gaz üretimini büyütme hedefinin somut adımlarından biri olarak öne çıkıyor.

İlginizi Çekebilir
Japon şirketlerinin yatırım eğilimi petrol fiyatına bağlı Japon şirketlerinin yatırım eğilimi petrol fiyatına bağlı 17 Mart 2026 11:58
FED faiz kararı 2026: Gözler yeni faiz kararına çevrildi: Beklentiler ne yönde? FED faiz kararı 2026: Gözler yeni faiz kararına çevrildi: Beklentiler ne yönde? 17 Mart 2026 11:48
ABD’de akaryakıt şoku! Motorin 5 dolara, benzin 3,68 dolara çıktı ABD'de akaryakıt şoku! Motorin 5 dolara, benzin 3,68 dolara çıktı 17 Mart 2026 11:43
Küresel piyasalar alarmda: Çip krizi ve enerji şoku bir arada! Küresel piyasalar alarmda: Çip krizi ve enerji şoku bir arada! 17 Mart 2026 11:33
BBVA Research: Fed’in faiz oranı değişmeyebilir BBVA Research: Fed’in faiz oranı değişmeyebilir 17 Mart 2026 11:31
Goldman Sachs: Enerji krizi küresel ekonomiyi sarsmayabilir Goldman Sachs: Enerji krizi küresel ekonomiyi sarsmayabilir 17 Mart 2026 11:29
Borsada bugünkü işlemlerin takası 23 Mart’ta yapılacak Borsada bugünkü işlemlerin takası 23 Mart'ta yapılacak 17 Mart 2026 10:26
Goldman Sachs’dan kritik uyarı: Orta Doğu savaşı rafine ürünleri ham petrolden daha çok etkiliyor Goldman Sachs'dan kritik uyarı: Orta Doğu savaşı rafine ürünleri ham petrolden daha çok etkiliyor 17 Mart 2026 10:22
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi 13 bin puanı aştı! Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 13 bin puanı aştı! 17 Mart 2026 10:19
Asya borsaları karışık seyrediyor Asya borsaları karışık seyrediyor 17 Mart 2026 10:01
UBS: Küresel riskler altını destekliyor, yükseliş beklentisi korunuyor UBS: Küresel riskler altını destekliyor, yükseliş beklentisi korunuyor 17 Mart 2026 09:35
VİOP’ta endeks kontratı güne düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı 17 Mart 2026 09:30
