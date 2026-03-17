Çin'den Orta Asya'da petrol hamlesi

Özbekistan, enerji arzını güçlendirmek ve doğal gaz rezervlerini artırmak amacıyla Çinli şirketlerle iş birliğini derinleştiriyor. Bu kapsamda yeni bir sondaj anlaşması hayata geçirildi.

ÖZBEKİSTAN'DA 30 KUYULUK SONDAJ HAMLESİ

XIBU Company, önümüzdeki iki yıl içinde Özbekistan genelinde 30 doğal gaz sondaj kuyusu açacak. Proje, ülkenin enerji kapasitesini artırmayı ve yeni rezervlerin keşfini hedefliyor.

Anlaşma, Özbekistan'ın ulusal enerji şirketi Özbekneftegaz ile China National Petroleum Corporation bünyesinde faaliyet gösteren XIBU Company arasında imzalandı. Söz konusu iş birliği 2026–2027 dönemini kapsıyor.

DERİN SONDAJ VE BÜYÜK ÖLÇEKLİ OPERASYON

Proje kapsamında Çinli şirket tarafından ülkeye 10 adet sondaj kulesi getirilecek. Açılacak kuyularda 5 bin 500 ile 6 bin metre derinliğe kadar inilmesi planlanıyor.

Bu çalışmalar, Özbekistan'ın yeraltı kaynaklarını daha etkin kullanma ve üretim kapasitesini artırma stratejisinin önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor.

SİSMİK ARAŞTIRMALAR DA GENİŞLİYOR

Abdugani Sanginov'un geçtiğimiz ay Çin'e yaptığı ziyaret sırasında, Çinli şirketlerle 2026 yılında en az 6 bin 500 kilometrekarelik alanda sismik araştırma ve sondaj faaliyetleri yürütülmesi konusunda da anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Bu anlaşma, Özbekistan'ın enerji sektöründe dış yatırımları artırma ve özellikle doğal gaz üretimini büyütme hedefinin somut adımlarından biri olarak öne çıkıyor.