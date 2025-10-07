CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Çin'in döviz rezervi eylülde 3 trilyon doları aştı

Çin'in döviz rezervi eylülde 3 trilyon doları aştı

Çin'in döviz rezervinin, eylül ayında 3 trilyon 338 milyar dolara ulaştığı bildirildi.

Oluşturma Tarihi 07 Ekim 2025 10:39

Çin Devlet Döviz Takas İdaresi, Eylül 2025 dönemine ilişkin döviz rezervleri verisini açıkladı. Buna göre, ülkenin döviz rezervi, eylül ayı sonunda bir önceki aya göre yüzde 0,5 arttı.

Ağustos ayına kıyasla 16,5 milyar dolarlık artış kaydeden rezervlerin toplam değeri, 3 trilyon 338 milyar dolara ulaştı.

İdareden yapılan açıklamada, eylül ayında ABD doları endeksinde hafif dalgalanmaların olduğu, buna karşın küresel finansal varlıkların fiyatlarının genel olarak yükseldiğine dikkat çekildi.

Döviz rezervlerindeki artışın takas işlemleri ile varlık fiyatlarındaki değişimin bileşik etkisinden kaynaklandığına vurgu yapılan açıklamada, ekonomideki istikrar ve kalkınmadaki ilerlemenin de döviz rezervlerinin istikrarına katkıda bulunduğu değerlendirmesine yer verildi.

İlginizi Çekebilir
ABD Senatosundan geçici bütçe tasarılarına onay çıkmadı ABD Senatosundan geçici bütçe tasarılarına onay çıkmadı 04 Ekim 2025 08:40
Altının kilogram fiyatı yükseldi Altının kilogram fiyatı yükseldi 03 Ekim 2025 16:57
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 03 Ekim 2025 13:26
Avro Bölgesi’nde konut fiyatları arttı Avro Bölgesi'nde konut fiyatları arttı 03 Ekim 2025 13:06
Avro Bölgesi’nde üretici fiyatları geriledi Avro Bölgesi'nde üretici fiyatları geriledi 03 Ekim 2025 12:32
Brent petrolde arz endişeleri sürüyor Brent petrolde arz endişeleri sürüyor 03 Ekim 2025 09:43
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor Küresel piyasalar pozitif seyrediyor 03 Ekim 2025 09:08
S&P: ABD’de hükümetin kapanması ekonomik belirsizliği artırıyor S&P: ABD'de hükümetin kapanması ekonomik belirsizliği artırıyor 02 Ekim 2025 08:57
ABD ham petrol stokları beklentilerin üzerinde arttı ABD ham petrol stokları beklentilerin üzerinde arttı 02 Ekim 2025 08:42
New York borsası düşüşle açıldı New York borsası düşüşle açıldı 01 Ekim 2025 17:04
Altının kilogram fiyatı yükseldi Altının kilogram fiyatı yükseldi 01 Ekim 2025 16:41
ABD’de özel sektör istihdamı eylülde azaldı ABD'de özel sektör istihdamı eylülde azaldı 01 Ekim 2025 16:16
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler