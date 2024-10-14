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Çin'in ihracatı beklentilerin altında arttı

Çin'de ihracat, eylülde beklentilerin altında artış kaydederken, ithalattaki durgunluğun sürdüğü gözleniyor.

Oluşturma Tarihi 14 Ekim 2024 14:11

Son Güncelleme Tarihi 14 Ekim 2024 14:11

Çin Gümrükler Genel İdaresi verilerine göre, eylülde ihracat yıllık bazda yüzde 2,7 artışla 303,71 milyar dolara çıktı. İthalat ise yüzde 0,3 yükselişle 222 milyar dolar oldu. Dış ticaret fazlası 81,71 milyar dolar olarak hesaplandı.

Eylülde ihracat beklentilerin altında yükselerek ağustostaki yüzde 8,7'lik yüksek artış hızının oldukça altında kaldı. İthalattaki artış ise ağustostaki 0,5'lik artışın dahi gerisinde gerçekleşti.

Çin ekonomisi son aylarda dünyadaki yüksek enflasyonun etkisiyle ihracatta daha rekabetçi görünüm sergiliyordu. Son 4 ayda ihracatta yüksek artışlar görülmüştü.

Finansal veri hizmetleri sağlayıcısı Wind'in yaptığı ankete katılan yatırımcılar, ihracatta ortalama yüzde 6,18'lik artış beklentisini dile getirmişti.

GEMİ TAŞIMACILIĞINDAKİ SIKIŞIKLIK

Gümrükler Genel İdaresi Sözcüsü Lu Daliang, ihracat artış hızındaki ani azalmada geçen yılın aynı dönemindeki yüksek bazın yanı sıra liman şehirlerinde tayfunlar ve global gemi taşımacılığındaki sıkışıklık gibi kısa vadeli tesadüfi gelişmelerin etkili olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Çinli ihracatçılar için en fazla siparişin teslim edildiği dönemin üçüncü çeyrek olduğunu ifade eden Lu, bu yıl gemicilikteki sıkışmadan ötürü tepe noktanın bir ay kadar gecikeceğini öngördüklerini belirtti.

Dünyanın en büyük ihracatçısı konumundaki Çin'in dış satımı 2024'ün ilk 2 ayında yüzde 7,1 arttıktan sonra martta yüzde 7,5 azalmış, nisanda yüzde 1,5, mayısta yüzde 7,6, haziranda yüzde 8,6, temmuzda yüzde 7, ağustosta yüzde 8,7 artmıştı.

İTHALAT DURGUN SEYREDİYOR

Öte yandan Çin'de iç talebin ve tüketici güveninin zayıflığının ithalatta durgunluğu getirdiği gözleniyor. Çin'in ithalatı, eylülde geçen yılın aynı dönemindeki düşük baza rağmen yalnızca yüzde 0,3 arttı.

İlk 2 ayda yıllık yüzde 3,5 artış gösteren ithalat, martta yüzde 1,9 gerilemiş, nisanda yüzde 8,4, mayısta ise yüzde 1,8 artmış, haziranda yüzde 2,3 azaldıktan sonra temmuzda yüzde 7,2, ağustosta ise yalnızca yüzde 0,5 artış kaydetmişti.

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