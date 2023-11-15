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Çin'in sanayi üretimi ve perakende satışları arttı

Çin'in tüketimi ve sanayi üretimi Ekim ayında artarken, yatırımlar soğudu. Bu durum Pekin'in artan politika desteğine rağmen Çin'in büyüme ivmesinin yavaşladığına işaret ediyor.

Oluşturma Tarihi 15 Kasım 2023 09:13

Son Güncelleme Tarihi 15 Kasım 2023 09:13

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre, yurt içi tüketim için önemli bir ölçüm olan perakende satışlar, Çin'in hâlâ ülkenin tüketici harcamalarını daralmaya gönderen sıkı Covid-19 karantinaları nedeniyle sarsıldığı bir önceki yıla göre baz etkisi ve Altın Hafta tatilinin yardımıyla yüzde 7,6 arttı. Piyasa beklentisi bir önceki ay yüzde 5,5 olan satışların yüzde 7,7 artacağı yönündeydi.

Perakende satışlar bir önceki aya göre ise sadece yüzde 0,07 artış gösterdi.

Sanayi üretiminde artış yüzde 4,5'ten yüzed 4,6'ya çıktı. Analistler artışın yüzde 4,3'e gerileyeceğini öngörüyorlardı.

Sabit varlık yatırımı Ocak-Ekim döneminde ilk üç dönemdeki yüzde 3,1'lik artışla karşılaştırıldığında yüzde 2,9 arttı. Ekonomistler sabit varlık yatırımlarının yıllık yüzde 3,1 oranında artmasını bekliyorlardı.

Çin'de kentsel ankete katılan işsizlik oranı Ekim ayında yüzde 5,0 oldu ve bir önceki aya göre değişmedi.

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