Avrupa Merkez Bankası üyesi ve İspanya MB Başkanı Pablo Hernandez de Cos, ECB'nin enflasyonun orta vadede yüzde 2 hedefine dönmesini sağlamak için faiz oranlarını sürdürülebilir bir hızla, "ciddi şekilde" artırmaya devam etmesini beklediğini söyledi.

Madrid'de düzenlenen bir etkinlikte konuşan De Cos, "Faiz oranlarını yüksek seviyelerde tutmak talebi azaltarak enflasyonu azaltacak ve aynı zamanda enflasyon bekleyişlerinde ısrarcı bir yukarı yönlü kayma yaşanması riskine karşı koruyacak" dedi.

De Cos konuşmasında, ECB'nin son Yönetim Konseyi toplantısından bu yana piyasanın faiz oranlarının gideceği maksimum seviye konusundaki beklentilerinde 30 baz puan civarında bir artış olduğunu ve beklentinin yüzde 3,40 civarına yükseldiğini de vurguladı.

Bununla birlikte, ECB'Rnin kararlarında "yaşanmakta olan olağanüstü belirsizliği" hesaba katması gerektiğini belirten De Cos, gelecekteki faiz kararlarının verilere bağlı olmaya devam etmesi gerektiğini ifade etti.