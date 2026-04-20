Demir cevheri fiyatlarında yükseliş! Düşen stoklar ve güçlü talep etkili oldu

Demir cevheri fiyatları, Asya piyasalarının açılışında düşen stok seviyeleri ve güçlü talep etkisiyle yükseliş kaydetti.

Zhonghui Futures analistlerinin yayımladığı raporda, üretimin görece zayıf seyretmesinin stok birikimini sınırladığı belirtildi.

Analistler ayrıca makroekonomik görünümdeki iyileşmenin küresel talebi desteklediğini ifade ederek, kısa vadede fiyatların yükseliş eğiliminde olabileceğini ancak piyasalarda oynaklığın devam edebileceğini vurguladı.

Dalian Emtia Borsası'nda en çok işlem gören Eylül vadeli demir cevheri kontratı yüzde 0,1 artışla ton başına 778,5 yuan seviyesinden işlem görüyor.