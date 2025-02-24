CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Dow, S&P 500 ve Nasdaq toparlandı

Dow, S&P 500 ve Nasdaq toparlandı

ABD hisse senedi vadeli endeksleri, düşüş yaşanan geçtiğimiz haftanın ardından bu sabah Asya işlemlerinde yükselişe geçtiler.

Oluşturma Tarihi 24 Şubat 2025 09:14

Dow Johes Sanayi Endeksi, Ekim ayından bu yana en kötü haftalık performansını kaydetmesinin ardından bu sabah yüzde 0,45 yükseldi.

Nasdaq 100 vadeli endeksi yüzde 0,49 ve S&P 500 yüzde 0,47 arttı. Piyasalarda gözler Nvidia'nın çarşambsa günü seans kapanışının ardından açıklayacağı çeyrek dönem karında olacak.

Bunun yanı sıra Fed'in tercih ettiği enflasyon göstergesi olan Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) endeksi takip edilecek. Ayrıca salı günü ABD'de konut fiyat endeksleri, perşembe günü işsizlik sigortası başvuruları ve GSYH verisi açıklanacak.

Morgan Stanley baş ABD ekonomisti Michael Gapen, "Yatırımcılar gümrük vergileriyle ilgili gelişmelere odaklanmış durumda ancak biz göçmenlik politikasının daha fazla ilgiyi hak ettiğini düşünüyoruz. Göçmenlik kısıtlamasının makro etkileri de aynı derecede önemli olabilir" değerlendirmesini de yaptı.

İlginizi Çekebilir
Ons altın rekor seviyelere yakın kalmaya devam ediyor Ons altın rekor seviyelere yakın kalmaya devam ediyor 20 Şubat 2025 09:47
Japonya’da market satışları yıla artışla başladı Japonya'da market satışları yıla artışla başladı 20 Şubat 2025 09:45
Morgan Stanley MSCI Çin için yıl sonu hedefini artırdı Morgan Stanley MSCI Çin için yıl sonu hedefini artırdı 20 Şubat 2025 09:41
Goldman Sachs: Çin enflasyon hedefini düşürecek Goldman Sachs: Çin enflasyon hedefini düşürecek 20 Şubat 2025 09:39
İngiltere’de enflasyon 10 ayın zirvesinde İngiltere’de enflasyon 10 ayın zirvesinde 19 Şubat 2025 12:40
Bulgaristan Avro’ya geçmek için birçok kriteri karşılaması gerekiyor Bulgaristan Avro'ya geçmek için birçok kriteri karşılaması gerekiyor 19 Şubat 2025 11:44
Kısa vadeli dış borç stoku aralıkta arttı Kısa vadeli dış borç stoku aralıkta arttı 19 Şubat 2025 10:45
Brent petrolde arz endişesi yaşanıyor Brent petrolde arz endişesi yaşanıyor 19 Şubat 2025 09:39
BoJ üyesi kademeli faiz artışı çağrısında bulundu BoJ üyesi kademeli faiz artışı çağrısında bulundu 19 Şubat 2025 09:16
Japonya’da ihracat üst üste dördüncü ayda da arttı Japonya'da ihracat üst üste dördüncü ayda da arttı 19 Şubat 2025 09:13
Fed üyesi Daly: Fed politikası kısıtlayıcı olmalı Fed üyesi Daly: Fed politikası kısıtlayıcı olmalı 19 Şubat 2025 09:11
Fed’in bu yıl bir faiz indirimi daha yapması bekleniyor Fed'in bu yıl bir faiz indirimi daha yapması bekleniyor 19 Şubat 2025 09:08
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler