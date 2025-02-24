Dow, S&P 500 ve Nasdaq toparlandı

Dow Johes Sanayi Endeksi, Ekim ayından bu yana en kötü haftalık performansını kaydetmesinin ardından bu sabah yüzde 0,45 yükseldi.

Nasdaq 100 vadeli endeksi yüzde 0,49 ve S&P 500 yüzde 0,47 arttı. Piyasalarda gözler Nvidia'nın çarşambsa günü seans kapanışının ardından açıklayacağı çeyrek dönem karında olacak.

Bunun yanı sıra Fed'in tercih ettiği enflasyon göstergesi olan Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) endeksi takip edilecek. Ayrıca salı günü ABD'de konut fiyat endeksleri, perşembe günü işsizlik sigortası başvuruları ve GSYH verisi açıklanacak.

Morgan Stanley baş ABD ekonomisti Michael Gapen, "Yatırımcılar gümrük vergileriyle ilgili gelişmelere odaklanmış durumda ancak biz göçmenlik politikasının daha fazla ilgiyi hak ettiğini düşünüyoruz. Göçmenlik kısıtlamasının makro etkileri de aynı derecede önemli olabilir" değerlendirmesini de yaptı.