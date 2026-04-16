CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Dünyanın en büyük 2. ekonomisi yüzde 5 büyüdü

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin, Orta Doğu’daki savaşın küresel etkilerinin hissedilmeye başlandığı 2026 yılının ilk çeyreğinde yüzde 5 büyüme kaydetti. Buna rağmen mart ayı verileri, dış şokların ekonomide yavaşlama sinyalleri oluşturduğunu ortaya koydu.

AA

Oluşturma Tarihi 16 Nisan 2026 08:42

Çin ekonomisi, Orta Doğu'daki savaşın küresel ekonomi üzerindeki etkilerinin hissedildiği yılın ilk çeyreğinde yüzde 5 büyüme kaydetti.

BÜYÜME HEDEFLE UYUMLU GELDİ

Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından açıklanan verilere göre, ülkenin Gayri Safi Yurt İçi Hasılası (GSYH) Ocak-Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 arttı. Ekonomi, bir önceki çeyreğe göre ise yüzde 1,3 büyüdü.

İlk çeyrekte elde edilen büyüme oranı, Çin hükümetinin 2026 yılı için belirlediği yüzde 4,5 ila 5 aralığındaki hedefle uyumlu gerçekleşti. Çin ekonomisi 2025'in tamamında da yüzde 5 büyüme kaydetmişti.

UİB Direktör Yardımcısı Mao Shengyong, ekonominin yıla güçlü başladığını ancak dış koşulların giderek daha karmaşık hale geldiğini vurguladı. Mao, özellikle iç piyasada arz-talep dengesizliğinin sürdüğüne dikkat çekerek büyümenin daha sağlam temellere oturtulması gerektiğini ifade etti.

ÜRETİM VE TÜKETİMDE YAVAŞLAMA SİNYALİ

Mart ayı verileri, yılın ilk iki ayına kıyasla ekonomik aktivitede ivme kaybına işaret etti. Sanayi üretimi martta yıllık bazda yüzde 5,7 artarak önceki dönemdeki yüzde 6,3'lük artışın gerisinde kaldı.

Tüketimin önemli göstergelerinden perakende satışlar da benzer bir tablo çizdi. Mart ayında yüzde 1,7 artan satışlar, ocak-şubat dönemindeki yüzde 2,8'lik büyümenin altında gerçekleşti. Bu durum, iç talepte zayıflığın sürdüğünü ortaya koydu.

YATIRIMLAR GERİLİYOR, GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ BASKI ALTINDA

Sabit sermaye yatırımları yılın ilk üç ayında yüzde 1,7 artış göstererek sınırlı bir performans sergiledi. Ancak ekonominin kırılgan alanlarından biri olan gayrimenkul sektörü düşüşünü sürdürdü. Bu alandaki yatırımlar aynı dönemde yüzde 11,2 geriledi.

Özel sektör yatırımlarında da güven kaybı dikkat çekti. İlk çeyrekte özel yatırımlar yıllık bazda yüzde 2,2 azaldı. İş gücü piyasasında ise sınırlı bir bozulma gözlendi; kentlerde işsizlik oranı mart sonunda yüzde 5,4'e yükseldi.

IMF BÜYÜME TAHMİNİNİ AŞAĞI ÇEKTİ

Uluslararası Para Fonu, 14 Nisan'da yaptığı değerlendirmede Çin'in 2026 büyüme beklentisini yüzde 4,5'ten yüzde 4,4'e düşürdü. Kurum, bu revizyonun arkasında zayıf iç talep ve Orta Doğu'daki çatışmaların etkisinin bulunduğunu belirtti.

IMF ayrıca, artan enerji fiyatlarının küresel enflasyon ve üretim maliyetleri üzerinde baskı oluşturduğuna dikkat çekerek ABD ve Avro Bölgesi başta olmak üzere birçok ekonomi için de büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etti.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAKİ KRİZ KÜRESEL RİSKLERİ ARTIRIYOR

Orta Doğu'da tırmanan çatışmaların en kritik etkilerinden biri, küresel enerji ticaretinin kalbi sayılan Hürmüz Boğazı üzerindeki baskı oldu. Bölgedeki gerilim nedeniyle tanker trafiğinde ciddi aksaklıklar yaşanırken, bu durum petrol ve doğal gaz arzında belirsizlik yarattı.

Dünya petrol ticaretinin yaklaşık yüzde 25'inin geçtiği boğazdaki kesintiler, fiyatların yükselmesine neden olurken, enerji ithalatına bağımlı ekonomiler üzerinde ek maliyet baskısı oluşturdu. Çin'in ithal ettiği petrolün yaklaşık yüzde 45'inin bu hattan geçmesi, ülkeyi gelişmeler karşısında daha kırılgan hale getiriyor.

Küresel ticaret yollarındaki bu tür aksaklıklar, yalnızca enerji fiyatlarını değil, aynı zamanda üretim maliyetlerinden enflasyon beklentilerine kadar geniş bir yelpazede ekonomik dengeleri etkilemeye devam ediyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.252,3800 Değişim 132,53 Son veri saati:
Düşük 14181,58 Yüksek 14314,11
Açılış
44,7742 Değişim 0,0499 Son veri saati:
Düşük 44,7204 Yüksek 44,7703
Açılış
52,9908 Değişim 0,2025 Son veri saati:
Düşük 52,8279 Yüksek 53,0304
Açılış
6.954,7210 Değişim 72,833 Son veri saati:
Düşük 6890,701 Yüksek 6963,534
Açılış
116,1118 Değişim 2,7022 Son veri saati:
Düşük 113,592 Yüksek 116,2942
Açılış
BİST En Aktif Hisseler