Ekonomi ECB açıkladı: Çin'in Avrupa'ya ihracatında artışın nedeni zayıf iç talep

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yayınladığı bir çalışmaya göre, Çin'in fazla ürünleri çok düşük fiyatlarla Avrupa pazarlarına ihraç etmesinin ana nedeni ABD tarifeleri değil, zayıf iç talep olduğu kaydedildi.

Oluşturma Tarihi 11 Kasım 2025 13:36

Son Güncelleme Tarihi 11 Kasım 2025 13:45

ABD tarifeleri Pekin'i artık satmakta zorlandığı ürünler için yeni pazarlar bulmaya zorlarken, Avrupa Birliği üzerinde Çin'den gelen artan ithalatlara karşı harekete geçme baskısı artıyor.

ECB, Ekonomik Bülten makalesinde "Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasında tırmanan ticaret gerilimleri Çin ihracatının Avrupa'ya daha fazla yönlendirilmesiyle sonuçlanabilir. Ancak Çin'in AB'ye ihracatındaki artış, son gerilimlerin öncesine dayanıyor ve bunun yerine Çin'deki iç talebin zayıflamasının başlangıcıyla aynı zamana denk geliyor" değerlendirmesi yapıldı.

ECB, mevcut eğilimin başlangıcının 2021 yılına kadar uzandığını savunuyor. O dönemde Çin'de konut sektöründeki gerileme iç talebi bastırdı ve ithalata duyarlı bir sektör olan konut yatırımı üzerinde ağırlık oluşturmaya başladı.

Bu arada büyümeyi istikrara kavuşturmayı amaçlayan devlet liderliğindeki imalat yatırımı fazla kapasite yarattı ve firmaları fiyat savaşlarına sürükledi. ECB, bunun firmaları satışları yabancı pazarlara yönlendirmeye sevk ettiğini savundu.

ECB, "Yurtdışında genişlemek için firmaların rekabet gücü kazanması gerekir. Bunu genellikle kısa vadeli marjinal maliyetleri ve fiyatları düşürerek veya daha dar kar marjlarını kabul ederek ve bazı durumlarda zararlara bile katlanarak yaparlar" dedi.

