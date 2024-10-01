CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi

ECB Başkanı Lagarde enflasyon için inancını teyit etti

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, enflasyonun yüzde 2 hedefine döneceğine inancını teyit etti.

Oluşturma Tarihi 01 Ekim 2024 08:59

Son Güncelleme Tarihi 01 Ekim 2024 08:59

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, son gelişmelerin enflasyonun yakında bankanın yüzde 2 hedefine döneceğine olan inancını teyit ettiğini söyledi.

Lagarde, Avrupa Parlamentosu Parasal ve Ekonomik İşler Komitesi oturumunda yaptığı açıklamada, son göstergelerin "enflasyonun zamanında hedefe döneceğine olan güvenimizi güçlendirdiğini" savundu.

Lagarde, Eylül ayında yüzde ikinin altındaki Euro bölgesi enflasyonunun ECB ekonomistleri tarafından yapılan tahminlerin "temel çizgisinin altında" olacağını söyledi.

Bu hareketin bankanın "enflasyonla mücadelesinin ilerlediğini ve dezenflasyonist sürecin işlemekte olduğunu" gösterdiğini belirten Lagarde, rakamın önümüzdeki aylarda yeniden yükselmesinin muhtemel olduğunu kaydetti.

Lagarde, faiz belirleyicilerinin enflasyonla ilgili yeni verileri "Ekim ayındaki bir sonraki para politikası toplantımızda dikkate alacaklarını" söyledi.

İlginizi Çekebilir
ABD’nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı 28 Eylül 2024 10:20
ABD’de mal ticareti açığı azaldı ABD'de mal ticareti açığı azaldı 27 Eylül 2024 16:37
Avro Bölgesi’nde ekonomiye güven azaldı Avro Bölgesi'nde ekonomiye güven azaldı 27 Eylül 2024 14:24
Tokyo’da çekirdek enflasyon BoJ’un hedefine ulaştı Tokyo'da çekirdek enflasyon BoJ'un hedefine ulaştı 27 Eylül 2024 09:20
Brent petrolde Çin etkisi sürüyor Brent petrolde Çin etkisi sürüyor 27 Eylül 2024 09:41
Tüketicilerin enflasyon beklentileri 3 yılın en düşük seviyesinde Tüketicilerin enflasyon beklentileri 3 yılın en düşük seviyesinde 27 Eylül 2024 14:21
Fed üyesi Cook: Faiz indirimini tüm kalbimle onayladım Fed üyesi Cook: Faiz indirimini "tüm kalbimle" onayladım 27 Eylül 2024 09:18
Yellen’den finansal sistem açıklaması: Sürekli çalışmalıyız Yellen'den finansal sistem açıklaması: Sürekli çalışmalıyız 27 Eylül 2024 09:16
Çin’in sanayi sektörü kârı düşüşe geçti Çin'in sanayi sektörü kârı düşüşe geçti 27 Eylül 2024 09:13
Gümüş 12 yılın zirvesinde Gümüş 12 yılın zirvesinde 26 Eylül 2024 17:31
KKM’de 1 ayın en hızlı düşüşü KKM'de 1 ayın en hızlı düşüşü 26 Eylül 2024 17:28
ABD ekonomisinde pozitif veriler ABD ekonomisinde pozitif veriler 26 Eylül 2024 17:27
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler