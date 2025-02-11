ECB Başkanı Lagarde ticari sürtüşmeleri değerlendirdi

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, küresel ticaret sürtüşmelerinin risk oluşturmaya devam etmesine rağmen enflasyondaki gerilemenin ilerlediğini söyledi.

Strazburg'da Avrupa Birliği milletvekillerine hitap eden Lagarde, tüketici fiyatlarındaki büyümenin bu yıl ECB'nin %2'lik hedefini karşılamasının beklendiğini yineledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın son gümrük vergisi açıklamalarının ardından konuşan Lagarde, "zorlu" bir ekonomik ortam uyarısında bulundu. Pazartesi günü ECB'nin 2023 yıllık raporu üzerine yapılan bir tartışmada Lagarde, "Euro bölgesindeki dezenflasyon süreci yolunda ilerliyor. Küresel ticarette daha fazla sürtüşme, Euro bölgesi enflasyon görünümünü daha belirsiz hale getirecektir" dedi.

Tüketici fiyatlarındaki artışları yüksek tutabilecek faktörler arasında potansiyel ABD ticaret tarifeleri ve artan enerji fiyatları yer alıyor. Bu arada ekonomi durgunlaşarak enflasyonu hedefin altına çekme tehdidinde bulunuyor.

Lagarde, pandemi ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline benzer şokların sıklığının "muhtemelen yüksek kalmaya devam edeceğini" söyledi.

ECB'nin son politika toplantısındaki dili tekrarlayan Lagarde, kendisinin ve meslektaşlarının "uygun para politikası duruşunu belirlemek için verilere bağlı ve toplantıdan toplantıya bir yaklaşım izleyeceklerini" ve "belirli bir faiz patikasına önceden taahhütte bulunmadıklarını" söyledi.