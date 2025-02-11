CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi ECB Başkanı Lagarde ticari sürtüşmeleri değerlendirdi

ECB Başkanı Lagarde ticari sürtüşmeleri değerlendirdi

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, ticari sürtüşmelerin Euro Bölgesi'nin enflasyon görünümünü daha belirsiz hale getireceğini belirtti.

Oluşturma Tarihi 11 Şubat 2025 09:22

Son Güncelleme Tarihi 11 Şubat 2025 09:23

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, küresel ticaret sürtüşmelerinin risk oluşturmaya devam etmesine rağmen enflasyondaki gerilemenin ilerlediğini söyledi.

Strazburg'da Avrupa Birliği milletvekillerine hitap eden Lagarde, tüketici fiyatlarındaki büyümenin bu yıl ECB'nin %2'lik hedefini karşılamasının beklendiğini yineledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın son gümrük vergisi açıklamalarının ardından konuşan Lagarde, "zorlu" bir ekonomik ortam uyarısında bulundu. Pazartesi günü ECB'nin 2023 yıllık raporu üzerine yapılan bir tartışmada Lagarde, "Euro bölgesindeki dezenflasyon süreci yolunda ilerliyor. Küresel ticarette daha fazla sürtüşme, Euro bölgesi enflasyon görünümünü daha belirsiz hale getirecektir" dedi.

Tüketici fiyatlarındaki artışları yüksek tutabilecek faktörler arasında potansiyel ABD ticaret tarifeleri ve artan enerji fiyatları yer alıyor. Bu arada ekonomi durgunlaşarak enflasyonu hedefin altına çekme tehdidinde bulunuyor.

Lagarde, pandemi ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline benzer şokların sıklığının "muhtemelen yüksek kalmaya devam edeceğini" söyledi.

ECB'nin son politika toplantısındaki dili tekrarlayan Lagarde, kendisinin ve meslektaşlarının "uygun para politikası duruşunu belirlemek için verilere bağlı ve toplantıdan toplantıya bir yaklaşım izleyeceklerini" ve "belirli bir faiz patikasına önceden taahhütte bulunmadıklarını" söyledi.

İlginizi Çekebilir
Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı 06 Şubat 2025 15:15
İngiltere Merkez Bankası faizi indirdi İngiltere Merkez Bankası faizi indirdi 06 Şubat 2025 15:03
ABD’de tarım dışı iş gücü verimliliği beklentilerin altında kaldı ABD'de tarım dışı iş gücü verimliliği beklentilerin altında kaldı 06 Şubat 2025 16:55
Yabancılar 89,1 milyon dolarlık hisse senedi aldı Yabancılar 89,1 milyon dolarlık hisse senedi aldı 06 Şubat 2025 14:57
Avro Bölgesi’nde perakende satışlar geriledi Avro Bölgesi'nde perakende satışlar geriledi 06 Şubat 2025 13:29
Almanya’da fabrika siparişleri arttı Almanya'da fabrika siparişleri arttı 06 Şubat 2025 13:24
Hazineden 2,5 milyar dolarlık tahvil ihracı Hazineden 2,5 milyar dolarlık tahvil ihracı 06 Şubat 2025 13:00
Küresel LNG ihracatı yüzde 1,6 arttı Küresel LNG ihracatı yüzde 1,6 arttı 06 Şubat 2025 11:20
Trump’ın göçmen politikası ABD’de iş gücü piyasası için risk oluşturuyor Trump'ın göçmen politikası ABD'de iş gücü piyasası için risk oluşturuyor 06 Şubat 2025 11:16
Brent petrolde ABD endişesi yaşanıyor Brent petrolde ABD endişesi yaşanıyor 06 Şubat 2025 10:56
Fed 2025 banka stres testi senaryolarını yayınladı Fed 2025 banka stres testi senaryolarını yayınladı 06 Şubat 2025 09:11
Fed üyesi Jefferson: Politika değişikliklerinin net etkilerini anlayana kadar bekleyebiliriz Fed üyesi Jefferson: Politika değişikliklerinin net etkilerini anlayana kadar bekleyebiliriz 06 Şubat 2025 09:09
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler