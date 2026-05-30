Anasayfa Finans Ekonomi ECB öncesi Avrupa'da enflasyon alarmı

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Haziran ayı faiz toplantısı öncesinde, Fransa, İtalya ve İspanya'da enflasyon hızlanması ve Almanya'da ekonomik yavaşlama görülmesi endişeleri tırmandırdı.

Oluşturma Tarihi 30 Mayıs 2026 14:42

Son Güncelleme Tarihi 30 Mayıs 2026 14:47

Avrupa Birliği'nin en büyük ekonomilerinde Mayıs ayına ilişkin öncü enflasyon verileri, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) 11 Haziran'daki para politikası toplantısı öncesinde kritik bir görünüm sundu.

Veriler Fransa'da Avrupa Birliği standartlarına göre hesaplanan yıllık HICP (Uyumlaştırılmış Tüketici Fiyat Endeksi) enflasyonunun yüzde 2,8'e yükselerek bir yılı aşkın sürenin en yüksek seviyesine çıktığını gösterdi. Artışta özellikle doğalgaz başta olmak üzere enerji fiyatlarındaki yükseliş etkili oldu.

EURO BÖLGESİ ENFLASYONUNDA ENERJİ ETKİSİ YAYGIN

İtalya'da enflasyon yüzde 3,3'e çıkarak beklentilerin üzerine yükselirken, hem mal hem hizmet fiyatlarında hızlanma dikkat çekti. Çekirdek enflasyondaki artış ise enerji maliyetlerinin fiyatlama davranışına daha geniş ölçekte yansımaya başladığını gösterdi.

İspanya'da yıllık enflasyon yüzde 3,6 seviyesinde gerçekleşirken, ulaşım ve yakıt maliyetleri fiyat artışının ana sürükleyicisi oldu. İran kaynaklı jeopolitik gerilimlerin enerji fiyatlarını yüksek tutması, ülkedeki enflasyon görünümünü yukarı çekti.

Buna karşılık Almanya'da manşet enflasyon yüzde 2,6'ya gerileyerek büyük ekonomiler arasında ayrışan bir tablo ortaya koydu. Ancak çekirdek enflasyondaki yükseliş, temel fiyat baskılarının tamamen zayıflamadığına işaret etti.

ECB'NİN HAZİRAN KARARI KRİTİK HALE GELİYOR

Genel tablo, Euro Bölgesi'nde enflasyonun ülke bazında heterojen bir seyir izlediğini ortaya koyerken, enerji fiyatlarının belirleyici rolü ECB'nin politika alanını daraltan ana unsur olarak öne çıkıyor.

Ekonomistler, mevcut verilerin Haziran toplantısında faiz artışı beklentilerini güçlendirdiğini ve enerji kaynaklı enflasyonun hizmet ve çekirdek kalemlere yayılma riskinin ECB açısından temel endişe alanı olduğunu belirtiyor.

