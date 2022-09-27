Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyesi ve İspanya Merkez Başkanı Pablo Hernandez de Cos, ECB'nin tüketici fiyatları konusunda olağanüstü uyanık" olmaya devam edeceğini söyledi.

"Orta ve uzun vadeli enflasyon bekleyişlerini yüzde 2 hedefinin üzerine çıkması olasılığını takip edeceğiz" diye konuşan De Cos, "Önümüzdeki aylarda, bu göstergeler konusunda önümüzdeki aylarda aşırı tetikte olacağız" dedi.

De Cos konuşmasında faiz oranlarının enflasyonun ECB'nin hedefine yaklaşmasına imkan verecek bir seviyeye ulaşmaları gerektiğini belirtirken, para politikasını normalleştirmenin hali hazırda hane halkları ve işletmeler için finansman maliyetleri artırmakta olduğunu ve bunu fiyat baskılarını kontrol altına almaya yardım edeceğini vurguladı.