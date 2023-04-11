Washington'da düzenlenen bir etkinlikte konuşan ECB üyesi ve İspanya MB Başkanı Pablo Hernandez De Cos, "Euro Bölgesi'nde çekirdek enflasyonun yılın geri kalanında yüksek kalmaya devam etmesi bekleniyor. Bu durum yüzde 2 enflasyon hedefine orta vadede yaklaşılmasını geciktirebilir. Bu nedenle yakından takip etmek gerekli" diye konuştu.

De Cos, "ECB'nin temel senaryosunun gerçekleşmesi ve enflasyonun yüzde 2 hedefinin üzerinde kalmaya devam etmesi halinde, enflasyon baskılarının ortadan kalktığından emin olmak için yol kat etmemiz gerekir" ifadelerini de kullandı.