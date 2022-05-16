Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Fabio Panette, ECB'nin dijital euro geliştirmeye başlayıp başlamama konusunda kararının gelecek yılın sonuna kadar vereceğini söyledi.

Panetta, "Dijital euro için gerekli olarak teknik çözümlerin geliştirilmesi ve test edilmesine başlanması konusunda kararları 2023 sonuna kadar vereceğiz" dedi.

ECB Yönetim Kurulu üyesi, dijital euronun geliştirilmesi ve test edilymesi sürecinin 3 yıl alabileceğini de vurguladı.

Panette ayrıca, kriptoların güvenilir ödeme araçları olarak kullanılmak için çok riskli olduklarını da ifade etti.