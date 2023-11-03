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ECB üyesi: Faiz artışına kapıyı kapatamayız

Avrupa Merkez Bankası yönetim kurulu üyesi Isabel Schnabel, ECB'nin enflasyonu 2025 yılına kadar yüzde 2'ye düşürme yolunda ilerlediğini, ancak dezenflasyonun "son milinin" en zoru olabileceğini, bu nedenle ECB'nin daha fazla faiz artışına henüz kapıyı kapatamayacağını söyledi.

Oluşturma Tarihi 03 Kasım 2023 09:11

Son Güncelleme Tarihi 03 Kasım 2023 09:11

St Louis Fed tarafından düzenlenen bir etkinlikte konuşan Avrupa Merkez Bankası yönetim kurulu üyesi Isabel Schnabel, "Mevcut para politikası duruşumuzla, enflasyonun 2025 yılına kadar hedefimize dönmesini bekliyoruz. Ancak, son kilometredeki dezenflasyon süreci daha belirsiz, daha yavaş ve daha inişli çıkışlı olacak. Bu aynı zamanda daha fazla faiz artışına kapıyı kapatamayacağımız anlamına geliyor" dedi.

Schnabel, enflasyonun %10,6'dan %2,9'a düşmesi için sadece bir yıl gerektiğini, ancak %2'ye inmenin yaklaşık iki kat daha uzun süreceğini ve çeşitli faktörlerin süreci durdurabileceğini hatta tersine çevirebileceğini vurguladı.

Enerji en önemli risklerden biri olduğunu belirten Schnabel, "Önümüzdeki aylarda enerji fiyatlarının tarihsel ortalamasına paralel olarak artması halinde, enerjinin Temmuz 2024'e kadar Euro bölgesi manşet enflasyonuna yaklaşık 1,9 yüzde puan ekleyeceği tahmin ediliyor" dedi.

Schnabe, Orta Doğu'daki çatışmalar ya da Baltık Denizi'ndeki son doğalgaz boru hattı sızıntısı gibi olaylar, enflasyonu artıran türden bir şoku tetikleyebileceğini de ifade etti.

Hizmetlerin ekonomik çıktı içindeki payı zaman içinde arttığını ve daha yüksek borçlanma maliyetlerinin, faiz artırımlarının bu sektördeki faaliyetler üzerindeki etkisi daha düşük olduğunu anlatan Schnabel, "Bu nedenle para politikası aktarımı geçmişe kıyasla daha zayıf veya daha az doğrudan olabilir ve bu da dezenflasyon sürecini uzatabilir" dedi.

Schnabel, enflasyondaki düşüşün devam etmesinin ücret artışında bir ılımlılık gerektireceğini ancak düşük işsizliğin işçilerin pazarlık gücünü arttırdığını da sözlerine ekledi.

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