Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu üyesi Isabel Schnabel, enflasyonun daha da yükselmeye devam edeceğine inanmak için hala nedenler bulunduğunu söyledi.

Euro Bölgesi'nde enflasyonun daha yukarı gideceğini ve fiyatlarda büyümenin önceden düşünülenden daha kalıcı olmasının muhtemel olduğunu ifade eden Schnabel, resesyon riskinin arttığını da belirtti.

"ENFLASYON DÜŞÜNÜLENDEN DAHA KALICI OLABİLİR"

Spuerkeess of Luxemburg tarafından düzenlenen bir konferansta konuşan Schnabel, fiyat artışlarının genelene yayılmakta olduğuna ve ürünlerin büyük bir bölümünde fiyat artışının yüzde 3'ün üzerinde olduğuna dikkat çekerek, "Enflasyonun kısa vadede biraz daha yukarı gideceğine inanmak için nedenler var. Enflasyon, orjinalde düşündüğümüzden daha ısrarcı, kalıcı olabilir" dedi.

Ancak Schnabel, işgücü piyasasının oldukça dayanıklılık gösterdiğine de işaret ederek, "Ücret verisi bise enflasyonun ikrinci tur etkilerinin henüz gerçekleşmediği yönünde rahatlık sağlıyor" ifadelerini kullandı.