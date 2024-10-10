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ECB üyesi Makhlouf: Hizmet enflasyonu yukarı yönlü riskler oluşturuyor

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi üyesi ve İrlanda Merkez Bankası Başkanı Gabriel Makhlouf, hizmet enflasyonunun ve güçlü ücret artışlarının yukarı yönlü riskler oluşturduğunu açıkladı.

Oluşturma Tarihi 10 Ekim 2024 09:27

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi üyesi ve İrlanda Merkez Bankası Başkanı Gabriel Makhlouf, enflasyonun gelecek yılın sonlarında bankanın %2'lik hedefine ulaşma yolunda ilerlediğini, ancak hizmet enflasyonundaki sürekliliğin ve beklenenden daha güçlü ücret artışının yukarı yönlü riskler oluşturduğunu söyledi.

Makhlouf,"2025'in dördüncü çeyreğinde %2'lik enflasyon hedefimize ulaşma yolunda ilerlemeye devam ediyoruz, ancak bu temel tahmin etrafında bazı belirsizlikler devam ediyor. Özellikle daha kalıcı hizmet enflasyonu ve beklenenden daha güçlü ücret artışı tahmini etkileyebilir" dedi.

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