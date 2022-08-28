Finlandiya Merkez Bankası Başkanı Rehn, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yıllık Jackson Hole toplantısında verdiği demeçte, ECB'nin rekor düzeye ulaşan enflasyonu kontrol altına almak için güçlü bir şekilde harekete geçmesi gerektiğini belirtti.

"ENFLASYON ÇOK YÜKSEK SEVİYELERDE, HAREKETE GEÇME ZAMANI"

Politika yapıcılar için para politikasında "tutarlı ve düzenli" bir normalleşmeye devam etmenin önemli olduğunu söyleyen Rehn, "Gerçek şu ki, enflasyon Avrupa da ve küresel olarak çok yüksek seviyelerde. Bu yüzden harekete geçme zamanı. Bir sonraki adım, gelen verilere ve enflasyon görünümüne bağlı olarak Eylül ayında önemli bir hamleyi gerektirecek." ifadelerini kullandı.

Eurodaki değer kaybının enerji maliyetlerindeki artışı şiddetlendirdiğini belirten Rehn, ECB'nin gelecekteki fiyat artışı beklentilerini koruması gerektiğini açıkladı.

GÖZLER ECB'NİN EYLÜL AYI TOPLANTISINDA

Yatırımcılar şu anda ECB'nin Eylül ayındaki faiz artışının yarım puanı aşması yönünde yüzde 50 ihtimal veriyor.