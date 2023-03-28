ECB Yönetim Kurulu üyesi Isabel Schnabel, ECB'nin mevduat ve kredi faiz oranları arasında geniş bir aralık bırakılmasını öngören 'koridor sistemi'nde olası değişiklikleri belirlerken, bankaların tutmak istedikleri likidite miktarını kendilerinin belirlediği BoE örneğine bakabileceğini ifade etti.

Columbia Üniversitesi'nde bir konferansta konuşan Schnabel, "BoE'nin yaklaşımının, özellikle Euro Bölgesi gibi büyük ve heterojen bir para alanı için geçerli olabilecek bir dizi faydası var. Potansiyel parçalanma şoklarına karşı daha iyi bir sigorta sağlayabilir, daha dengeli bir rezerv dağılımı oraya koyabilir ve para birliğinin dayanıklılığını güçlendirebilir" dedi.